Lịch sử đối đầu Singapore vs Indonesia trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, Singapore sẽ quyết đấu với Indonesia ở lượt trận cuối bảng A để tranh vé vào vòng bán kết. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20h ngày 7/8 theo giờ Việt Nam.

Lịch sử đối đầu giữa Singapore vs Indonesia trước màn so tài tại ASEAN Cup 2026 đang nghiêng về phía đội bóng xứ vạn đảo. Theo đó, trong 59 lần gặp nhau trước đây, Indonesia giành 30 chiến thắng, 10 trận hòa và thua 19.

Trận đấu giữa Singapore vs Indonesia diễn ra vào lúc 20h ngày 7/8.

Nếu tính trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, Indonesia giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Năm 2021, hai đội gặp nhau ở bán kết AFF Cup, Indonesia hòa 1-1 ở lượt đi, sau đó thắng 4-2 ở lượt về để giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, ở trận chung kết Indonesia thua tổng cộng 2-6 trước Thái Lan sau 2 lượt trận.

Trận đối đầu với Singapore lần này có ý nghĩa rất quan trọng với Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo đang có 6 điểm, đứng thú 3 bảng A, nếu muốn giành vé đi tiếp, họ buộc phải thắng Singapore.

Trận đấu giữa Singapore vs Indonesia diễn ra vào lúc 20h ngày 7/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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