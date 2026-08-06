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Toàn cảnh: Họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia tại ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 12:18, 06/08/2026
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VOV.VN - Toàn cảnh buổi họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia tại bảng A ASEAN Cup 2026 với sự tham dự của HLV Kim Sang Sik và HLV Gyotoku Koji cùng đại diện cầu thủ 2 đội bóng.

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12:05
11:52

Cuộc họp báo trước trận đấu kết thúc, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận gặp ĐT Campuchia lúc 20h tối 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình.

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HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long thể hiện quyết tâm chiến thắng. (Ảnh: Như Đạt)
11:51

HLV Kim Sang Sik đáp trả hài hước khi nhận được được câu hỏi về việc ĐT Việt Nam quá hưng phấn rồi nóng vội và không thể ghi bàn như ở trận gặp ĐT Singapore

Tôi nghĩ trận đấu đó không phải do cầu thủ mà là do tôi mặc áo trắng. Ở trận gặp Indonesia, tôi mặc áo đen thì ĐT Việt Nam đã thắng. 

Thực ra, ở trận gặp Singapore, chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Sau đó, chúng tôi đã phân tích kỹ trận đấu với Singapore và tập luyện rất chăm chỉ. Mọi người xem trận đấu với Indonesia cũng có thể thấy, các cầu thủ mới như Hai Long, Việt Anh hay Thành Long đều đã chơi rất tốt. Khi có thêm những luồng gió mới thì ĐT Việt Nam càng vững mạnh.

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HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Hoài Thương)
11:46

HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long lên tiếng về những tranh cãi trên mạng xã hội về ý nghĩa của ASEAN Cup

"Tôi nghĩ truyền thông và người hâm mộ có thể có nhiều ý kiến. Nhưng với chúng tôi, mọi giải đấu và mọi trận đấu đều rất quan trọng. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để có được kết quả tốt nhất, cũng như giúp bóng đá Việt Nam có sự phát triển" - HLV Kim Sang

Tôi nghĩ mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm của mình. Còn với tôi, thì mọi trận đấu của ĐTQG đều rất quan trọng. Cá nhân tôi nếu được ra sân cho ĐT Việt Nam, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình.

11:39

HLV Kim Sang Sik nói về hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam

Rất lâu rồi Lê Phạm Thành Long mới đá chính trong đội hình ĐT Việt Nam và đã chơi tốt trước ĐT Indonesia. Tôi đánh giá rất cao cậu ấy. Chúng ta cũng thấy Lê Phạm Thành Long dù nhỏ bé nhưng đã chiến đấu rất mạnh mẽ trước các cầu thủ cao to của Indonesia. Về Hoàng Đức thì cậu ấy đã chơi rất hay và đã có 2 pha kiến tạo.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang có 3 tiền vệ chất lượng là Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Cả 3 người đều có những cống hiến cho ĐT Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ tính toán để tạo ra tổ hợp phù hợp ở hàng tiền vệ trong trận đấu sắp tới với ĐT Campuchia.

11:39

HLV Kim Sang Sik nói về sự chuẩn bị cho vòng bán kết ASEAN Cup 2026

Chúng tôi cũng đang mổ băng và phân tích cách đối thủ ở bảng B. Chúng tôi cũng nhận thấy các đội ở bảng B đã thay đổi nhiều so với ASEAN Cup 2024. Sau khi bảng đấu ngã ngũ và xác định được đối thủ ở bán kết, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt.

11:35

Tiền vệ Nguyễn Hai Long nói về màn ăn mừng trước ĐT Indonesia

Tôi từng chia sẻ điều này sau trận gặp ĐT Indonesia, tôi không nghĩ màn ăn mừng đó quá đặc biệt. Tuy nhiên, đó là chuyện đã qua. Bây giờ, tôi và toàn đội đều tập trung cho trận gặp ĐT Campuchia.

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Tiền vệ Nguyễn Hai Long của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)
11:33

HLV Kim Sang Sik nói về khả năng xoay tua đội hình ĐT Việt Nam

Xét trên bảng xếp hạng FIFA, khoảng cách giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia khá lớn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ. Về lực lượng, chúng tôi có thể sẽ tính toán và có những điều chỉnh phù hợp ở một vài vị trí. Dẫu vậy, thời gian nghỉ giữa vòng bảng và vòng bán kết khá lớn nên chúng tôi vẫn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu ngày mai.

11:31

Phần trả lời phỏng vấn của ĐT Việt Nam bắt đầu với sự tham dự của HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long

"Trước tiên, mục tiêu của chúng tôi là thắng ĐT Campuchia để vào bán kết với tư cách nhất bảng. Ở trận đấu trước trên sân nhà gặp ĐT Singpore thì ĐT Việt Nam đã hoà 0-0, nhưng trận ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất. Tôi mong rằng người hâm mộ sẽ tới sân thật đông, cổ vũ nhiệt tình và chúng tôi sẽ đáp lại bằng màn trình diễn thuyết phục" - HLV Kim Sang Sik mở lời.

"Chắc chắn mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành trọn 3 điểm ở trận đấu ngày mai. Trận đấu trước với ĐT Singapore, chúng tôi đã không có kết quả như ý nên ngày mai chúng tôi sẽ quyết tâm thể hiện bản thân" - Tiền vệ Hai Long nói. 

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HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long tham dự buổi họp báo. (Ảnh: Như Đạt)
11:17

HLV Gyotoku Koji nói về cách tiếp cận trận đấu của ĐT Campuchia trước khi kết thúc phần trả lời phỏng vấn

Đầu tiên, chúng tôi cần tập trung vào khâu phòng ngự. Nếu có thể, chúng tôi hy vọng sẽ triển khai được những đợt phản công để tìm kiếm cơ hội.

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HLV Gyotoku Koji và hậu vệ Ouk Sovann chụp ảnh chung trước khi rời phòng họp báo.(Ảnh: Hoài Thương)
11:17

HLV Gyotoku Koji nói về cách tiếp cận trận đấu của ĐT Campuchia trước khi kết thúc phần trả lời phỏng vấn

Đầu tiên, chúng tôi cần tập trung vào khâu phòng ngự. Nếu có thể, chúng tôi hy vọng sẽ triển khai được những đợt phản công để tìm kiếm cơ hội.

11:12

Cầu thủ Ouk Sovann bật cười và trả lời ngắn gọn "dĩ nhiên rồi" khi được hỏi về kịch bản ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam

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Hậu vệ Ouk Sovann của ĐT Campuchia. (Ảnh: Hoài Thương)
11:11

HLV Gyotoku Koji nói về mục tiêu của ĐT Campuchia ở trận gặp ĐT Việt Nam

Dĩ nhiên, chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng mục tiêu này rất khó vì ĐT Việt Nam là đối thủ mạnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng thiếu vắng một số cầu thủ chất lượng ở giải lần này. Sắp tới, ĐT Campuchia và ĐT Việt Nam đều sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup, nên qua đây chúng tôi muốn chuẩn bị lực lượng cho giải đấu này.

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HLV Gyotoku Koji của ĐT Campuchia. (Ảnh: Như Đạt)
11:07

HLV Gyotoku Koji xác nhận thông tin ĐT Campuchia cho phép một số cầu thủ trở về hội quân với CLB

Chúng tôi có một số cầu thủ đã trở về phục vụ CLB. Tuy nhiên, chúng tôi vừa có màn trình diễn tốt và thắng ĐT Timor Leste 3-0 nên bầu không khí trong đội đang rất tích cực. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng cho trận gặp ĐT Việt Nam ngày mai.

11:02

Cuộc họp báo bắt đầu với phần trả lời phỏng vấn của HLV Gyotoku Koji và cầu thủ Ouk Sovann bên phía ĐT Campuchia

"Rất tiếc ĐT Campuchia không còn cơ hội vào bán kết. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ thu được những trải nghiệm chất lượng khi gặp đối thủ mạnh như ĐT Việt Nam" - HLV Gyotoku Koji mở lời trong cuộc họp báo.

'Tôi rất háo hức khi được tới đây và mong chờ trận đấu ngày mai, bởi lẽ ĐT Việt Nam vừa là đối thủ mạnh vừa là ĐKVĐ ASEAN Cup" - Hậu vệ Ouk Sovann cho hay.

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Buổi họp báo bắt đầu với phần trả lời phỏng vấn của ĐT Campuchia. (Ảnh: Như Đạt)
09:04
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Cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 trước lượt trận cuối. (Ảnh: AFF)

Trước lượt trận cuối, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng A với cùng 7 điểm như ĐT Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng ĐT Timor Leste 7-0, hòa ĐT Singapore 0-0 và thắng ĐT Indonesia 3-0.

ĐT Campuchia đã chính thức hết cơ hội đi tiếp sau khi thua ĐT Singapore 1-2, thua ĐT Indonesia 1-5 và thắng ĐT Timor Leste 3-0. Chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với thầy trò HLV Gyotoku Koji.

Về thành tích đối đầu, ĐT Việt Nam được đánh giá vượt trội ĐT Campuchia khi đã thắng đối thủ 11 trận liên tiếp. Lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên là trận giao hữu ở TP.HCM vào năm 2025, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng đối thủ 2-1 với các pha làm bàn của Hai Long và Văn Vĩ.

Hoàng Long/VOV.VN
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