Toàn cảnh: Họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia tại ASEAN Cup 2026

11:51

HLV Kim Sang Sik đáp trả hài hước khi nhận được được câu hỏi về việc ĐT Việt Nam quá hưng phấn rồi nóng vội và không thể ghi bàn như ở trận gặp ĐT Singapore

Tôi nghĩ trận đấu đó không phải do cầu thủ mà là do tôi mặc áo trắng. Ở trận gặp Indonesia, tôi mặc áo đen thì ĐT Việt Nam đã thắng.

Thực ra, ở trận gặp Singapore, chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Sau đó, chúng tôi đã phân tích kỹ trận đấu với Singapore và tập luyện rất chăm chỉ. Mọi người xem trận đấu với Indonesia cũng có thể thấy, các cầu thủ mới như Hai Long, Việt Anh hay Thành Long đều đã chơi rất tốt. Khi có thêm những luồng gió mới thì ĐT Việt Nam càng vững mạnh.