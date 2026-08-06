Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Campuchia trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vs Campuchia sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng A diễn ra vào lúc 20h ngày 7/8. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua là giành vé vào vòng bán kết.

Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Campuchia trước màn so tài tại ASEAN Cup 2026 đang nghiêng hoàn toàn về phía nhà đương kim vô địch. Theo đó, trong 11 lần gặp nhau trước đây, Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng trước Campuchia.

Trận đấu giữa Việt Nam với Campuchia diễn ra vào lúc 20h ngày 7/8.

Trong chuỗi trận này, đội tuyển Việt Nam ghi được 48 bàn thắng, lọt lưới 7 lần. Đáng chú ý, có những trận đấu “Những ngôi sao vàng” sút tung lưới đối thủ tới 9 lần. Ở 2 lần gặp nhau gần đây nhất tại ASEAN Cup, Việt Nam thắng 3-0 và 4-0 trước Campuchia.

Trước cuộc so tài tại Mỹ Đình, Campuchia đã chính thức bị loại nên hết động lực thi đấu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cần giành ít nhất 1 điểm để vào bán kết. Nếu đánh bại Campuchia, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ dẫn đầu bảng A khi vào bán kết.

Việt Nam toàn thắng khi đối đầu với Campuchia.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia ở bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 7/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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