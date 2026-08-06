English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Campuchia trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 08:30, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Việt Nam vs Campuchia trước màn so tài ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vs Campuchia sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng A diễn ra vào lúc 20h ngày 7/8. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua là giành vé vào vòng bán kết.

Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Campuchia trước màn so tài tại ASEAN Cup 2026 đang nghiêng hoàn toàn về phía nhà đương kim vô địch. Theo đó, trong 11 lần gặp nhau trước đây, Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng trước Campuchia.

lich su doi dau viet nam vs campuchia truoc man so tai o asean cup 2026 hinh anh 1
Trận đấu giữa Việt Nam với Campuchia diễn ra vào lúc 20h ngày 7/8.

Trong chuỗi trận này, đội tuyển Việt Nam ghi được 48 bàn thắng, lọt lưới 7 lần. Đáng chú ý, có những trận đấu “Những ngôi sao vàng” sút tung lưới đối thủ tới 9 lần. Ở 2 lần gặp nhau gần đây nhất tại ASEAN Cup, Việt Nam thắng 3-0 và 4-0 trước Campuchia.

Trước cuộc so tài tại Mỹ Đình, Campuchia đã chính thức bị loại nên hết động lực thi đấu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cần giành ít nhất 1 điểm để vào bán kết. Nếu đánh bại Campuchia, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ dẫn đầu bảng A khi vào bán kết.

lich su doi dau viet nam vs campuchia truoc man so tai o asean cup 2026 hinh anh 2
Việt Nam toàn thắng khi đối đầu với Campuchia.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia ở bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 7/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Trí Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Việt Nam khẳng định vị thế, hẹn Thái Lan tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam khẳng định vị thế, hẹn Thái Lan tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, nắm lợi thế lớn vào bán kết và mở ra khả năng đối đầu ĐT Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam khẳng định vị thế, hẹn Thái Lan tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam khẳng định vị thế, hẹn Thái Lan tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, nắm lợi thế lớn vào bán kết và mở ra khả năng đối đầu ĐT Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Cơn sốt vé bùng nổ trước trận Việt Nam vs Campuchia tại ASEAN Cup 2026
Cơn sốt vé bùng nổ trước trận Việt Nam vs Campuchia tại ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Hàng nghìn cổ động viên có mặt tại trụ sở VFF để mua vé trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia thuộc lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026.

Cơn sốt vé bùng nổ trước trận Việt Nam vs Campuchia tại ASEAN Cup 2026

Cơn sốt vé bùng nổ trước trận Việt Nam vs Campuchia tại ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Hàng nghìn cổ động viên có mặt tại trụ sở VFF để mua vé trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia thuộc lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Singapore vs Indonesia trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026
Lịch sử đối đầu Singapore vs Indonesia trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Singapore vs Indonesia trước màn so tài ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Singapore vs Indonesia trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

Lịch sử đối đầu Singapore vs Indonesia trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Singapore vs Indonesia trước màn so tài ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026.

Học trò cũ của HLV Kim Sang Sik tạo ra sự việc hy hữu ở ASEAN Cup 2026
Học trò cũ của HLV Kim Sang Sik tạo ra sự việc hy hữu ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Tiền vệ Maung Maung Lwin tạo nên sự việc hy hữu ở ASEAN Cup 2026 khi vừa ghi bàn vừa lĩnh thẻ đỏ trong trận ĐT Myanmar thắng ĐT Lào 7-2.

Học trò cũ của HLV Kim Sang Sik tạo ra sự việc hy hữu ở ASEAN Cup 2026

Học trò cũ của HLV Kim Sang Sik tạo ra sự việc hy hữu ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Tiền vệ Maung Maung Lwin tạo nên sự việc hy hữu ở ASEAN Cup 2026 khi vừa ghi bàn vừa lĩnh thẻ đỏ trong trận ĐT Myanmar thắng ĐT Lào 7-2.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Chờ Xuân Son và Hoàng Hên bứt phá
Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Chờ Xuân Son và Hoàng Hên bứt phá

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Đình Bắc bám sát vị trí dẫn đầu, chờ Xuân Son và Hoàng Hên bứt phá.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Chờ Xuân Son và Hoàng Hên bứt phá

Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Chờ Xuân Son và Hoàng Hên bứt phá

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Đình Bắc bám sát vị trí dẫn đầu, chờ Xuân Son và Hoàng Hên bứt phá.

Cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026 “căng như dây đàn”
Cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026 “căng như dây đàn”

VOV.VN - Chỉ còn một lượt trận nữa là vòng bảng ASEAN Cup 2026 khép lại. Cuộc đua giành vé vào bán kết đang diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính ở cả hai bảng đấu.

Cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026 “căng như dây đàn”

Cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026 “căng như dây đàn”

VOV.VN - Chỉ còn một lượt trận nữa là vòng bảng ASEAN Cup 2026 khép lại. Cuộc đua giành vé vào bán kết đang diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính ở cả hai bảng đấu.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế