“Chìa khóa” để Tây Ban Nha mơ về chức vô địch World Cup 2026

Thứ Tư, 14:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Luis de la Fuente khẳng định, tinh thần tập thể là chìa khóa để Tây Ban Nha chinh phục World Cup 2026.

Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Luis de la Fuente khá khiêm tốn khi nói về điều này, đồng thời đánh giá cao vai trò của tập thể ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

HLV Luis de la Fuente cho biết: “Với tôi, phương châm cốt lõi luôn là tập thể. Điều đó phải được đặt lên trên tài năng cá nhân và tài năng cá nhân phải luôn phục vụ cho lợi ích chung. Tập thể luôn đi trước cá nhân. Đó là tiêu chuẩn hành xử mà chúng tôi kỳ vọng. Điều này mang ý nghĩa sống còn.

Chỉ dựa vào tài năng cá nhân là không đủ để chinh phục các giải đấu lớn. Bạn có thể thắng vài trận đấu, nhưng không thể giành cả một chức vô địch. Tập thể này đã được thấm nhuần tư tưởng rằng: tinh thần đồng đội chính là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng tôi”.

HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha.
HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026, HLV Luis de la Fuente cho rằng: “Tôi rất thích cách bạn dùng cụm từ "một trong những ứng cử viên hàng đầu". Có một nhóm các đội cạnh tranh cực kỳ gắt gao. Có những đội tuyển hàng đầu và tất cả đều bước vào giải với tâm thế của một nhà vô địch.

Điều đó không nên trở thành áp lực đối với chúng tôi. Chính sự nỗ lực bền bỉ và những màn trình diễn tuyệt vời của cả tập thể đã đưa Tây Ban Nha tiến xa đến thế này. Tất cả đều bắt nguồn từ hướng tiếp cận mà chúng tôi đã xây dựng”.

Ở World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm tại bảng bảng H cùng với Cabo Verde, Saudi Arabia và Uruguay. Tây Ban Nha đá trận ra quân gặp Cabo Verde vài 23h ngày 15/6, tiếp đó sẽ gặp Saudi Arbai (23h ngày 21/6) và Uruguay lúc 7h ngày 27/6.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: World Cup 2026 Tây Ban Nha HLV Luis de la Fuente
Tin liên quan

Đồng đội Messi quyết tâm đưa Argentina vô địch World Cup 2026
VOV.VN - Tiền đạo Julian Alvarez quyết tâm cùng Argentina vô địch World Cup 2026, giải đấu mà họ là đương kim vô địch.

Các đội tuyển hối hả giao hữu trước World Cup 2026
VOV.VN - 48 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2026 đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu với những trận giao hữu, thử nghiệm.

Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 có quyết định gây sốc
VOV.VN - Đối thủ của U17 Việt Nam bất ngờ sa thải huấn luyện viên trưởng trước ngày khởi tranh vòng chung kết U17 World Cup 2026.

ĐT Italia công bố danh sách tập trung trước thềm World Cup 2026
VOV.VN - ĐT Italia công bố danh sách tập trung 24 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với ĐT Luxembourg (4/6) và ĐT Hy Lạp (8/6).

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Sạch bóng cầu thủ Real Madrid
VOV.VN - ĐT Tây Ban Nha công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 và không có ngôi sao nào của Real Madrid được HLV Luis de la Fuente lựa chọn.

