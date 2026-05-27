Đồng đội Messi quyết tâm đưa Argentina vô địch World Cup 2026

Thứ Tư, 08:43, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền đạo Julian Alvarez quyết tâm cùng Argentina vô địch World Cup 2026, giải đấu mà họ là đương kim vô địch.

Julian Alvarez là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Argentina ở World Cup 2026 khi cầu thủ này thi đấu bùng nổ trong màu áo Aletico Madrid. Trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Julian Alvarez đã chia sẻ về những mục tiêu cá nhân và tập thể.

Nói về mục tiêu của Argentina, Julian Alvarez cho biết: “Là một người Argentina, chúng tôi luôn tràn đầy sự háo hức và luôn muốn bước lên ngôi vị cao nhất. Lần này cũng không ngoại lệ. Chúng tôi muốn tiến vào trận chung kết. Cả đội biết rõ thử thách này sẽ không hề dễ dàng, nó sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức và kết quả đôi khi được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ. Dù vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể và giải quyết từng trận đấu một”.

Argentina muốn bảo vệ thành công chức vô địch World Cup (Ảnh: Reuters).

“Bước vào kỳ World Cup này với tư cách nhà đương kim vô địch thế giới là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tôi cảm thấy tự hào khôn xiết. Chắc chắn, chúng tôi muốn bảo vệ thành công chiếc cúp vàng và một lần nữa mang lại niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ nước nhà” - Julian Alvarez chia sẻ thêm.

Trước câu hỏi về cơ hội lập nên kỷ lục ở sân chơi danh giá nhất thế giới, Julian Alvarez cho rằng: “Nếu bảo vệ thành công ngôi vương World Cup, đội bóng này sẽ đi vào lịch sử vì chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch thế giới hai kỳ liên tiếp, bên cạnh hai chức vô địch Copa America trong cùng giai đoạn.

Đây là thế hệ vàng của bóng đá nước nhà trong những năm qua, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ tận hưởng thêm nhiều khoảnh khắc phi thường như thế này để mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người”.

Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J cùng với Algerie, Áo và Jordan. Nhà đương kim vô địch sẽ gặp Algerie và lúc 8h ngày 17/6, tiếp đến là Áo ngày 23/6 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Jordan ngày 28/6.

PV/VOV.VN
Tag: World Cup 2026 Messi Argentina Julian Alvarez
Tin liên quan

Các đội tuyển hối hả giao hữu trước World Cup 2026
VOV.VN - 48 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2026 đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu với những trận giao hữu, thử nghiệm.

Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 có quyết định gây sốc
VOV.VN - Đối thủ của U17 Việt Nam bất ngờ sa thải huấn luyện viên trưởng trước ngày khởi tranh vòng chung kết U17 World Cup 2026.

ĐT Italia công bố danh sách tập trung trước thềm World Cup 2026
VOV.VN - ĐT Italia công bố danh sách tập trung 24 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với ĐT Luxembourg (4/6) và ĐT Hy Lạp (8/6).

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Sạch bóng cầu thủ Real Madrid
VOV.VN - ĐT Tây Ban Nha công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 và không có ngôi sao nào của Real Madrid được HLV Luis de la Fuente lựa chọn.

