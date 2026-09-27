Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9: Chờ xem Ronaldo đối đầu Haaaland

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9 rạng sáng mai 28/9, Bồ Đào Nha sẽ tới làm khách của Na Uy trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng D UEFA Nations League 2026/2027. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 01h45 ngày 28/9 theo giờ Việt Nam.

Cuộc đấu giữa Haaland và Ronaldo sẽ là điểm nóng ở trận Na Uy tiếp đón Bồ Đào Nha

Đây được kỳ vọng là lần đầu tiên Erling Haaland trực tiếp đối đầu với Cristiano Ronaldo trên sân cỏ. Trong quá khứ, Cristiano Ronaldo và Erling Haaland từng cùng xuất hiện ở trận derby Manchester năm 2022, nhưng lúc đó CR7 ngồi dự bị cả trận bên phía MU còn Haaland lập hat-trick giúp Man City thắng 6-3.

Trận đấu giữa Na Uy và Bồ Đào Nha cũng được xem là bước ngoặt quyết định ngôi đầu bảng D. Hiện tại, Na Uy đang tạm dẫn đầu bảng sau khi thắng Đan Mạch 3-2 ở ngày ra quân, còn ĐKVĐ Bồ Đào Nha đang tạm đứng nhì bảng sau khi thắng Xứ Wales 1-0.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay, loạt trận UEFA Nations League 2026/207 sẽ chứng kiến 2 trận đấu đáng chú ý là Hà Lan làm khách của Serbia lúc 23h00 ngày 27/9 và Đức tiếp đón Hy Lạp lúc 01h45 ngày 28/9.

Ngoài ra, loạt trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 9/2026 sẽ có các trận đấu nổi bật như Trung Quốc gặp New Zealand, Jordan so tài với Syria hay Bolivia chạm trán Paraguay.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9 rạng sáng mai 28/9 UEFA Nations League 2026/2027 20h00 ngày 27/9: Lithuania – Azerbaijan 23h00 ngày 27/9: Serbia – Hà Lan 23h00 ngày 27/9: Gibraltar – Andorra 23h00 ngày 27/9: Áo – Kosovo 01h45 ngày 28/9: Na Uy – Bồ Đào Nha 01h45 ngày 28/9: Đức – Hy Lạp 01h45 ngày 28/9: Israel – Ireland Giao hữu quốc tế 18h35 ngày 27/9: Trung Quốc – New Zealand 19h00 ngày 27/9: Seychelles – Sri Lanka 23h30 ngày 27/9: Malta – Liechstenstein 00h00 ngày 28/9: Jordan – Syria 03h30 ngày 28/9: Bolivia – Paraguay