Bóng chuyền nữ Thái Lan dùng đội hình đẳng cấp thế giới đấu ĐT Việt Nam

Mới đây, Liên Đoàn bóng chuyền Thái Lan (TVA) đã công bố danh sách ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Chatchu-on Moksri, một trong những ngôi sao sáng nhất của ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ góp mặt ở chặng 2 SEA V.Cup 2026. (Ảnh: TVA).

Đúng như những dự đoán ban đầu, ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ tập hợp những gương mặt tốt nhất, những cầu thủ đã thể hiện được năng lực ở các giải tầm thế giới trong những năm qua như Pornpun Guedpard, Ajcharaporn Kongyot, Sasipaporn Janthawisut, Thatdao Nuekjang, Chatchu-on Moksri, Pimpichaya Kokram hay Piyanut Pannoy.

Đây sẽ là thách thức rất lớn với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam khi đội bóng tạm thời được dẫn dắt bởi HLV Ngọc Hoa có nhiều sự thay đổi so với chặng 1 và có nhiều gương mặt trẻ tham dự.

Trước đó, ở chặng 1 SEA V.Cup, các cầu thủ Thái Lan chỉ mang sang Việt Nam 2 trụ cột là Ajcharaporn Kongyot và Sasipaporn Janthawisut nhưng đã có trận đấu xuất sắc và giành thắng lợi áp đảo 3-0 trước ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Theo lịch thi đấu chặng 2 SEA V.Cup, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ tái đấu vào ngày 9/8. Trước đó 2 đội sẽ lần lượt đối đầu Indonesia và Philippines trong các ngày 7 và 8/8.