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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan

Chủ Nhật, 08:00, 02/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan trong trận đấu quyết định của chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8 chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

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Ảnh: SAVA.

Mỗi trận đấu giữa hai đội bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đều mang đến sự phấn khích cho khán giả và với tính chất của một trận đấu như chung kết của giải đấu cấp khu vực, màn so tài này sẽ càng trở nên hấp dẫn.

Ở chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng nhiều cầu thủ vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi đó, sau khi tham dự Volleyball Nations League, ĐT Thái Lan cũng để nhiều trụ cột nghỉ ngơi để giữ sức cho chặng 2 SEA V.Cup diễn ra tại Thái Lan vào tuần sau.

Hiện tại, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch của SEA V.Cup nữ sau khi giành chiến thắng ở chặng 2 trước chính Thái Lan mùa giải năm ngoài.

Trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan ở chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026 sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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