Từ ngày 7 đến 9/8 tới, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự chặng 2 SEA V.Cup diễn ra tại Chiangmai (Thái Lan). Đội sẽ có nhiều thay đổi cả về thành phần ban huấn luyện cũng như các cầu thủ.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.Cup 2026. (Ảnh: SAVA).

Theo đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không sang Thái Lan cùng các cầu thủ. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường xác nhận với phóng viên của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam thông tin này.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa được đảm trách vai trò HLV trưởng của đội ở chặng thi đấu sắp tới. Trong quá trình tập huấn và thi đấu của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vừa qua, cựu danh thủ của bóng chuyền nữ Việt Nam là trợ lý của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Bên cạnh đó, một số cầu thủ không tham dự chặng 1 như Đinh Thị Vân, Đặng Thị Kim Thanh hay Lê Thị Yến sẽ có cơ hội thi đấu ở chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội tuyển Indonesia, Philippines và Thái Lan ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 từ các ngày 7 đến 9/8. Các trận đấu với Indonesia cũng như Philippines sẽ được tính kết quả để xét điểm trên bảng xếp hạng của LĐBC Thế giới (FIVB).

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua nhanh Thái Lan: Thất bại để nhìn lại chính mình VOV.VN - Bóng chuyền nữ Việt Nam thua nhanh Thái Lan 0-3 ở trận đấu quyết định của chặng 1 SEA V.Cup 2026 và thất bại này là cần thiết để bóng chuyền nước nhà nhìn nhận đúng thực tế những gì đang diễn ra.