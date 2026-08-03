Bóng chuyền nữ Việt Nam thua nhanh Thái Lan: Thất bại để nhìn lại chính mình

Thất bại toàn diện

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những bước tiến có thể được xem như thần tốc trong 3-4 năm gần đây. Hàng loạt thành tích ấn tượng ở đấu trường khu vực và châu lục của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã đưa nền bóng chuyền nữ nước nhà đến vị thế mới. Chúng ta lần đầu tiên giành quyền tham dự các giải đấu tầm cỡ thế giới như giải các CLB thế giới, giải vô địch thế giới giành cho đội tuyển quốc gia, giải đấu FIVB Challenger Cup do LĐBC thế giới (FIVB) tổ chức.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua toàn diện ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan tối 2/8. (Ảnh: LĐBC Thái Lan).

Những dấu mốc lịch sử ấy được tô điểm thêm bằng chiến thắng đầu tiên của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trước ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan ở chặng 2 SEA V-League 2025, trận đấu mà lần đầu tiên chúng ta vượt qua được Thái Lan trong một giải đấu chính thức.

Những chiến tích ấy đã phần nào gieo niềm tin cho người hâm mộ rằng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã tiệm cận trình độ của bóng chuyền nữ Thái Lan và khi đội bạn không mang sang chặng 1 SEA V.Cup 2026 đội hình mạnh nhất thì rất nhiều người đã nghĩ về chiến thắng tiếp theo cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tối 2/8 cho thấy nhận định trên hoàn toàn sai. ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan dù vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn còn đó các cựu binh chất lượng như Sasipaporn và Ajcharaporn để cắt điểm và hơn hết, họ vào trận với tâm lý hoàn toàn tập trung để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.

Trong khi đó, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam phần nào đó bị áp lực tâm lý và khởi đầu không tốt. Những mảng miếng chiến thuật không được thực hiện trơn tru và các pha bắt bước một thật sự tệ hại khiến các cầu thủ không thể cắt điểm ở những khoảnh khắc cần thiết.

Những ngôi sao trong đội hình được kỳ vọng gồng gánh đội cũng có một ngày thi đấu không như ý với tinh thần không tốt và kết quả tất yếu xảy ra là một trận thua toàn diện không thể có gì để bào chữa đã xảy đến với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trận thua được báo trước

Dường như những thành tích rất khả quan trong 3-4 năm trước đó đã khiến nhiều người hâm mộ bóng chuyền nước nhà quên rằng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp những khó khăn ra sao về lực lượng và nhân sự trong năm 2026. So với bộ khung thành công trong các năm 2023-2024, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thiếu đi rất nhiều cầu thủ quan trọng trong năm 2026 vì chấn thương, phong độ và cả lý do cá nhân.

Những Kiều Trinh, Tú Linh, Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh là các VĐV đặc biệt quan trọng trong hành trình đạt đến những kỳ tích trước đó đều vắng mặt trong năm 2026. Điều này đã ảnh hưởng cực lớn đến lối chơi mà HLV Tuấn Kiệt mong muốn ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện.

HLV Tuấn Kiệt không có lực lượng như ý trong năm 2026. (Ảnh: LĐBC Thái Lan).

Những sự thiếu hụt kể trên đã ảnh hưởng rõ đến sức mạnh của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam từ giải đấu AVC Cup 2026, giải đấu mà thầy trò HLV Tuấn Kiệt không thể bảo vệ chức vô địch và có những trận đấu tương đối vất vả trước các đối thủ mà chúng ta nhiều lần giành chiến thắng trong quá khứ.

Ngay ở chặng 1 SEA V.Cup 2026, ĐT ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã có những phút giây chuệch choạc trước các đối thủ Indonesia hay Philippines. Nếu Indonesia hay Philippines đủ hay để khai thác những điểm yếu mà ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam bộc lộ, thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã phải nhận thất bại sớm hơn.

Kết quả cay đắng nhưng cần thiết với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

Sau những gì ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện ở những năm gần đây với một số trận đấu ngang ngửa Thái Lan, thất bại nặng nề 0-3 tối 2/8 rõ ràng là điều khiến người hâm mộ nước nhà thất vọng.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỳ và xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra, trận thua này xét về khía cạnh nào đó lại tốt cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong sự phát triển lâu dài.

Trận thua này khiến chúng ta nhìn nhận ra rằng vị thế mà bóng chuyền nữ Việt Nam có được trong những năm gần đây là rất đáng khen nhưng nó cũng rất bấp bênh mà chỉ sau một - hai thất bại thì vị thế ấy sẽ lung lay dữ dội. Điều này khác hẳn với Thái Lan, nền bóng chuyền mạnh của châu Á và đã khẳng định được tên tuổi vững chắc ở cả tầm thế giới sau nhiều năm.

Trận thua ở nhà thi đấu Đông Anh cũng giúp bóng chuyền nữ Việt Nam nhận ra được những thiếu sót còn tồn tại để phát triển lực lượng kế cận sao cho hiệu quả hơn khi đội tuyển ngay lập tức gặp khó khi thiếu vắng một vài nhân tố chủ chốt trong khi Thái Lan với lực lượng trẻ được chui rèn liên tục đã thể hiện quá tốt.

Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại sau thất bại trước Thái Lan. (Ảnh: SAVA).

Thất bại này cũng giúp bóng chuyền nữ Việt Nam nghiêm túc nhìn lại vị thế của mình để đặt mục tiêu hợp lý cho những giải đấu quan trọng sắp tới ở tầm châu lục như giải vô địch châu Á hay ASIAD trong phần còn lại của năm 2026. Lúc này, không chỉ Thái Lan quyết tâm khẳng định đẳng cấp mà vẫn còn đó những Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Kazakhstan sẵn sàng lấy lại những gì đã mất vào tay bóng chuyền nữ Việt Nam trong những năm gần đây.

Thực tế, trận thua Thái Lan tối 2/8/2026 cũng không phải là đáy của sự thất vọng như quãng thời gian ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua sút so với cả Indonesia và Philippines hơn 10 năm trước.

Do đó, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội để vươn tới những đỉnh cao trong tương lai nếu nền bóng chuyền nước nhà nghiêm túc nhìn lại những điểm còn hạn chế để đặt mục tiêu phù hợp hơn trong thời gian tới.