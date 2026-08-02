Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Thái Lan
VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Thái Lan với tỷ số 0-3 ở chung kết chặng 1 SEA V.Cup 2026.
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Thái Lan với tỷ số 0-3 ở chung kết chặng 1 SEA V.Cup 2026.
Đây là trận đấu mà ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được nhận định có cơ hội giành chiến thắng khi Thái Lan sang thi đấu với đội hình không phải mạnh nhất.
Tuy nhiên màn so tài tại nhà thi đấu Đông Anh đã diễn ra với kịch bản hoàn toàn khác. Thầy trò HLV Tuấn Kiệt khởi đầu không tốt và sau đó bị khớp về tâm lý nên không thể hiện hết được khả năng.
Trong khi đó, những trụ cột còn sót lại của Thái Lan là Sasipaporn và Ajcharaporn đã thi đấu quá xuất sắc để cùng các đồng đội tạo nên thế trận vượt trội. Thái Lan thắng dễ 3-0 (25-18, 25-17 và 25-14) để vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026.
Set 3: 14-25: Ajcharaporn dứt điểm nhẹ nhàng, kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 cho Thái Lan.
Set 3: 13-23: Warisara dứt điểm ở vị trí số 3, nâng khoảng cách lên thành 10 điểm.
Set 3: 13-22: Như Quỳnh đập bóng không qua tay chắn của Thái Lan.
Set 3: 12-20: Sasipaporn dứt điểm ở tư thế không thuận lợi nhưng bóng chạm tay chắn ĐT Việt Nam đi ra ngoài.
Set 3: 12-18: Như Quỳnh đập bóng cắm sàn, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 11-17: Thanh Thúy đập bóng dọc sân nhưng bóng đi chệch đường biên dọc.
Set 3: 11-16: Ánh Thảo đỡ bước một lỗi, Thái Lan tiếp tục gia tăng khoảng cách.
Set 3: 10-14: Ngay sau đó, Thái Lan ghi liên tiếp 2 điểm với tình huỗng lỗi bước một của cầu thủ Việt Nam.
Set 3: 10-12: Bích Thủy ghi điểm với cú đánh ở vị trí số 3 sở trường.
Set 3: 4-7: Nathanicha mắc lỗi chuyền hai, điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 3-7: Thanh Thúy xử lý lỗi, Thái Lan tạo ra khoảng cách 4 điểm.
Set 3: 3-5: Kaewkalaya chạy chỗ và dứt điểm đơn giản, ghi điểm cho Thái Lan.
Set 3: 2-3: Thanh Thúy đập bóng uy lực ghi điểm.
Set 3: 1-2: Kanyarat ghi điểm cho Thái Lan.
Set 3: 1-0: Như Quỳnh ghi điểm đầu tiên cho ĐT Việt Nam.
Set 2: 17-25: Warisara dứt điểm chính xác, khép lại set 2 với chiến thắng cho Thái Lan.
Set 2: 17-23: Sau rất nhiều điểm số liên tiếp của Thái Lan, Thanh Thúy đã cắt được điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 2: 16-21: Sasipaporn phát bóng tấn công uy lực, ghi điểm cho Thái Lan.
Set 2: 16-18: Thanh Thúy đập bóng tốt khiến cầu thủ Thái Lan không thể phòng ngự.
Set 2: 14-18: Thái Lan ghi liên tiếp 2 điểm để gia tăng khoảng cách.
Set 2: 14-16: Như Anh chắn bóng thành công trước nỗ lực dứt điểm của Sasipaporn. Sau đó Như Quỳnh cũng chắn được cú dứt điểm của Ajcharaporn.
Set 2: 12-15: Bích Thủy tiếp tục ghi điểm, rút ngắn khoảng cách cho ĐT Việt Nam.
Set 2: 11-14: Sasipaporn đánh bóng ra ngoài. ĐT Việt Nam ghi liền 3 điểm.
Set 2: 10-14: Pha bóng giằng co nhất từ đầu hiệp 2 kết thúc với pha ghi điểm của Bích Thủy.
Set 2: 9-14: Bích Thủy ghi điểm sau tình huống chuyền tốt của Kim Thoa.
Set 2: 7-13: Thái Lan ghi liền mạch 6 điểm với tình huống gần nhất là lỗi bước một của Việt Nam.
Set 2: 7-11: Thanh Thúy đập bóng không qua được hàng chắn của đội khách.
Set 2: 7-9: Thanh Thúy dứt điểm đưa bóng ra ngoài đáng tiếc.
Set 2: 7-7: Nguyễn Thị Uyên chạy chỗ và dứt điểm chính xác, san bằng tỷ số cho ĐT Việt Nam
Set 2: 6-7: Thanh Thúy chắn bóng chính xác, rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm và Thái Lan phải xin tạm dừng để hội ý.
Set 2: 5-7: ĐT Việt Nam chơi tốt dần lên và ghi liền 3 điểm.
Set 2: 2-7: Như Anh nỗ lực đánh nhanh nhưng không vượt qua được tay chắn của Thái Lan.
Set 2: 2-5: Nguyễn Thị Uyên vào sân bắt bước một thành công và ngay lập tức ĐT Việt Nam có điểm thứ hai.
Set 2: 1-5: Thái Lan lại có thêm pha phát bóng phá bước một của ĐT Việt Nam.
Set 2: 1-3: Sasipaporn ghi liền 2 điểm cho Thái Lan. Sau đó là lỗi bước một của Như Quỳnh.
Set 2: 1-0: Điểm đầu tiên trong set 2 cho ĐT Việt Nam sau lỗi của Thái Lan.
Set 1: 18-25: Thái Lan ghi điểm quyết định của set 1 với cú đập bóng khiến nỗ lực cản phá của ĐT Việt Nam không thành công.
Set 1: 17-23: Ánh Thảo ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 16-22: ĐT Việt Nam chưa bỏ cuộc ở set 1 với pha ghi điểm của Như Anh.
Set 1: 15-21: Yến Nhi chuyền hai đẹp để Như Quỳnh kết thúc ghi điểm.
Set 1: 14-21: Thái Lan ghi thêm liên tiếp 2 điểm. HLV Tuấn Kiệt đã phải xin tạm dừng để hội ý.
Set 1: 14-19: Cầu thủ Thái Lan phát bóng đưa trái bóng đến vị trí rất nhạy cảm. Các trọng tài xác định bóng ngoài và điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 13-18: ĐT Việt Nam ghi liền 2 điểm để rút ngắn khoảng cách.
Set 1: 11-17: Yến Nhi vào sân và ghi điểm với tình huống xử lý hai chuyền chính xác.
Set 1: 10-17: Ajcharaporn ghi điểm cho Thái Lan giữ vững khoảng cách 7 điểm.
Set 1: 9-16: Bước một không tốt của Việt Nam khiến pha triển khai tấn công không được như ý. Đội bạn tận dụng thời cơ để lên điểm.
Set 1: 8-15: Kanyarat dứt điểm ở vị trí số 3, nâng khoảng cách lên thành 7 điểm.
Set 1: 7-12: Như Quỳnh ghi điểm với pha chạy chiến thuật và dứt điểm hiệu quả.
Set 1: 5-10: Thanh Thúy ghi điểm đầu tiên trong trận với cú đập đưa bóng thẳng vào góc cuối sân.
Set 1: 3-10: Các cầu thủ Thái Lan phát bóng vào vị trí của Thanh Thúy và ghi điểm.
Set 1: 3-8: Như Quỳnh đập bóng từ hàng sau, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 2-8: Ngay sau khi ĐT Việt Nam lên điểm thứ 2 từ quả phát bóng hỏng của Sasipaporn, Thái Lan lên điểm thứ 8 với tình huống phối hợp đập nhanh ở vị trí số 3.
Set 1: 1-6: Sasipaporn tấn công hàng sau và ghi điểm cho Thái Lan, khép lại pha bóng giằng co nhất từ đầu trận.
Set 1: 1-4: Trà My ghi điểm nhưng sau đó Như Quỳnh lại phát bóng không qua lưới.
Set 1: 0-3: Sasipaporn đánh bóng bạt chắn Việt Nam ra ngoài. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang khởi đầu không tốt.
Set 1: 0-1: Điểm số đầu tiên trong trận thuộc về Thái Lan.
Các cầu thủ 2 đội đã vào nhà thi đấu để khởi động. Khán giả cũng đến rất đông.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8 chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).
Mỗi trận đấu giữa hai đội bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đều mang đến sự phấn khích cho khán giả và với tính chất của một trận đấu như chung kết của giải đấu cấp khu vực, màn so tài này sẽ càng trở nên hấp dẫn.
Ở chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng nhiều cầu thủ vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi đó, sau khi tham dự Volleyball Nations League, ĐT Thái Lan cũng để nhiều trụ cột nghỉ ngơi để giữ sức cho chặng 2 SEA V.Cup diễn ra tại Thái Lan vào tuần sau.
Hiện tại, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch của SEA V.Cup nữ sau khi giành chiến thắng ở chặng 2 trước chính Thái Lan mùa giải năm ngoài.
Trên bảng xếp hạng cập nhật trước trận đấu, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang tạm xếp trên Thái Lan dù cả 2 đội cùng có 2 trận thắng. Thầy trò HLV Tuấn Kiệt có ít set thua hơn đối thủ (2 so với 3) nên có 6 điểm trong khi Thái Lan mới được 5 điểm.
Tuy vậy, tiêu chí xếp hạng đầu tiên được xét đến trong bóng chuyền là số trận thắng, không phải điểm số. Do đó, đội bóng nào thắng trận tối nay sẽ lên ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026.
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