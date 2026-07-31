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Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines SEA V.Cup 2026 ở đâu?

Thứ Sáu, 15:54, 31/07/2026
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VOV.VN - Hướng dẫn xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines tại trận ra quân ở SEA V.Cup 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 hôm nay 31/7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đánh trận ra quân. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận Việt Nam vs Philippines trên kênh Youtube của Bóng chuyền Việt Nam vào lúc 19h.

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà và sự cổ vũ của đông đảo khán giả Hà Nội, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo đà thuận lợi cho cuộc đua đến ngôi vô địch.

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Bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines so tài ở trận ra quân SEA V.Cup 2026 (Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam).

Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với lực lượng gần như mạnh nhất, nổi bật là đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cùng các trụ cột Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh và Võ Thị Kim Thoa. Sau thành tích ấn tượng tại AVC Cup 2026, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ để hướng đến chiến thắng trong trận mở màn.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào lúc 19h00 ngày 1/8. Đại diện xứ vạn đảo luôn sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi giàu sức mạnh. Những năm gần đây, Indonesia đầu tư mạnh cho bóng chuyền nữ và thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhóm dẫn đầu khu vực. Vì vậy, đây được dự báo sẽ là trận đấu không dễ dàng với đội chủ nhà.

Tâm điểm của chặng 1 SEA V.Cup 2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan lúc 19h00 ngày 2/8. Trong nhiều năm qua, Thái Lan vẫn là thế lực số một của bóng chuyền nữ Đông Nam Á. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi từng đánh bại đối thủ này để đăng quang tại chặng 2 SEA V.League 2025.

PV/VOV.VN
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