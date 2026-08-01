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Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 1/8: ĐT Việt Nam thắng nhẹ Indonesia

Thứ Bảy, 21:23, 01/08/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 1/8: ĐT Việt Nam thắng nhẹ Indonesia 3-1 để tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận quyết định với Thái Lan vào ngày mai.

Tối 1/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu tiếp theo ở chặng 1 của SEA V.Cup 2026 gặp đối thủ Indonesia. Trước đối thủ đã từng gây ra rất nhiều khó khăn ở AVC Cup hồi tháng 6, HLV Tuấn Kiệt đã tung ra sân đội hình rất mạnh với nhiều cầu thủ kinh nghiệm. 

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Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam.

Tuy nhiên, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã khởi đầu trận đấu không tốt, những pha đánh bóng của Thanh Thúy và các đồng đội thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết để ghi điểm.

Ở chiều ngược lại, Indonesia rất hưng phấn và có được những điểm số quan trọng ở giữa set để có thời điểm dẫn 22-14. Những nỗ lực về cuối set chỉ giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên được điểm số 20 trước khi chịu thua 20-25 trong set 1. 

Thất bại trong set 1, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nghiêm túc siết lại đội hình, chắt chiu từng cơ hội trong set 2. Kết quả là thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã dễ dàng đánh bại đối thủ 25-15. 

Trong 2 set tiếp theo, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dù có sự đan xen các nhân tố trẻ nhưng vẫn làm chủ tình hình. Một số thời điểm Indonesia nỗ lực vùng lên nhưng Như Quỳnh, Thanh Thúy và Bích Thủy cùng các đồng đội đã chơi tập trung để thắng 25-19 và 25-20. 

Chung cuộc, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-1 và sẽ có trận đấu quyết định với Thái Lan vào ngay mai để xác định đội chiến thắng sẽ là nhà vô địch của chặng 1 của SEA V.Cup 2026. 

Trần Tiến/VOV.VN
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