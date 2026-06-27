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Bóng đá nữ Việt Nam nhận được sự hỗ trợ lớn từ UEFA

Thứ Bảy, 20:11, 27/06/2026
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VOV.VN - Bóng đá nữ Việt Nam đang nhận được sự hỗ trợ từ AFC và UEFA nhằm tăng cường chất lượng giải đấu và hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hoá.

Sáng 27/6 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Hội thảo phát triển giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia thuộcdDự án hợp tác AFC/UEFA đã diễn ra với sự tham dự của đại diện AFC, UEFA, VFF và các CLB bóng đá nữ. Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng giải đấu, tăng cường năng lực quản trị CLB và hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ Việt Nam.

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Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định sự đồng hành của AFC và UEFA có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF; ông Đỗ Văn Nhật – Ủy viên BCH, Trưởng Ban Bóng đá nữ VFF; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Dự án Phát triển bóng đá nữ UEFA/AFC tại Việt Nam; ông Phạm Ngọc Viễn – Trưởng Ban Cấp phép VFF; ông Phạm Hải Anh – Ủy viên Ban Bóng đá nữ VFF; ông Đào Huy Hùng – Ủy viên Ban Bóng đá nữ VFF; bà Lowri Robert – đại diện UEFA; ông Amir Assokan Bin Abdullah – Trưởng phòng phụ trách các Dự án đặc biệt AFC; cùng đại diện các CLB bóng đá nữ, các phòng, ban chức năng của VFF và Tổ Dự án Phát triển bóng đá nữ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định sự đồng hành của AFC và UEFA có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam. Tổng Thư ký gửi lời cảm ơn tới AFC và UEFA đã hỗ trợ VFF triển khai Dự án phát triển bóng đá nữ giai đoạn 2024-2027, đồng thời cho biết VFF đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các giải đấu, trong đó có việc đổi mới thể thức Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia theo mô hình League và triển khai cấp phép CLB bóng đá nữ từ năm 2026.

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chuyên gia Lowri Robert cho biết UEFA đang phối hợp với VFF triển khai ba nội dung trọng tâm gồm xây dựng chiến lược phát triển bóng đá nữ (Ảnh: VFF)

Đại diện UEFA, chuyên gia Lowri Robert cho biết UEFA đang phối hợp với VFF triển khai ba nội dung trọng tâm gồm xây dựng chiến lược phát triển bóng đá nữ, phát triển bóng đá trẻ nữ và nâng cao chất lượng giải bóng đá nữ VĐQG. Theo bà, mục tiêu lâu dài là mở rộng số lượng trẻ em gái tham gia bóng đá, xây dựng nguồn cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia và nâng cao giá trị thương mại của giải đấu để thu hút các nguồn lực xã hội.

Trong phần trình bày chuyên môn, chuyên gia Lowri Robert nhấn mạnh vai trò của tầm nhìn phát triển, công tác quản trị CLB và lộ trình đào tạo cầu thủ từ các tuyến trẻ lên đội một. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, các CLB cần chú trọng cải thiện chế độ dành cho cầu thủ, phát triển hoạt động truyền thông, thương mại và xây dựng thương hiệu nhằm gia tăng sức hút của giải đấu.

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Đại diện AFC, ông Amir Assokan Bin Abdullah đánh giá bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển (Ảnh: VFF)

Đại diện AFC, ông Amir Assokan Bin Abdullah đánh giá bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển. Theo ông, việc từng bước chuyên nghiệp hóa giải Bóng đá nữ VĐQG là xu hướng tất yếu. Các CLB cần tận dụng hiệu quả sự hỗ trợ từ AFC và UEFA để hoàn thiện mô hình hoạt động, mở rộng tệp người hâm mộ, thu hút tài trợ và nâng cao điều kiện phát triển đội bóng.

Kết luận Hội thảo, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú bày tỏ kỳ vọng các CLB sẽ vận dụng hiệu quả những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ để nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng giải Bóng đá nữ VĐQG ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn và phát triển bền vững, tạo nền tảng cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.

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Hội thảo góp phần phát triển bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)

 

PV/VOV.VN
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