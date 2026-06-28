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Kết quả World Cup 2026: Thắng ngược Uzbekistan, CHDC Congo giành vé đi tiếp

Chủ Nhật, 08:34, 28/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28/6, CHDC Congo thắng ngược Uzbekistan 3-1 ở lượt trận cuối bảng K để giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.

07:01
08:37

Ở lượt trận cuối bảng K, Uzbekistan đã thi đấu đầu quyết tâm để có điểm số lịch sử trong lần đầu tham dự World Cup và sớm mở tỷ số ngay phút thứ 10 nhờ siêu phẩm của tiền đạo Eldor Shomurodov.

Tuy nhiên, Uzbekistan đã không thể bảo vệ thành quả. CHDC Congo lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 nhờ cú đúp của Yoane Wissa (68’ penalty, 90’+1) và pha lập công của Fiston Mayele (78’).

Chiến thắng này giúp CHDC Congo đứng thứ 3 tại bảng K với 4 điểm cùng hiệu số +1. Đại diện bóng đá châu Phi trở thành 1 trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026.

Tại vòng 32 đội, CHDC Congo sẽ đối đầu với Anh vào lúc 23h ngày 1/7 theo giờ Việt Nam.

ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 1
Shomurodov lập siêu phẩm để mở tỷ số cho Uzbekistan ngay phút thứ 10. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 2
Shomurodov và các đồng đội có khởi đầu như mơ. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 3
Wissa gỡ hòa 1-1 cho CHDC Congo ở phút 68. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 4
Wissa thực hiện thành công quả phạt đền sau khi bị Khusanov phạm lỗi trong vòng cấm Uzbekistan. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 5
Mayele nâng tỷ số lên 2-1 cho CHDC Congo ở phút 78. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 6
Mayele dứt điểm tung lưới Uzbekistan. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 7
Wissa ấn định chiến thắng 3-1 cho CHDC Congo trước Uzbekistan ở phút 90+1. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 8
CHDC Congo tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 trong khi Uzbekistan chia tay giải đấu với 3 thất bại. (Ảnh: Reuters)

 

17:39
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 10

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa CHDC Congo và Uzbekistan tại bảng K sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 trên sân vận động Mercedes-Benz tại Atlanta, Mỹ.

Hiện tại, CHDC Congo đang đứng thứ 3 tại bảng K với 1 điểm sau khi hòa Bồ Đào Nha 1-1 và thua Colombia 0-1. Đội bóng châu Phi sẽ giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026 nếu giành chiến thắng trước Uzbekistan.

Xét về thực lực, CHDC Congo được đánh giá nhỉnh hơn Uzbekistan khi sở hữu nhiều cầu thủ đã thành danh tại Ngoại hạng Anh như Wan-Bissaka, Wissa, Tuanzebe hay Masuaku.

Uzebekistan vẫn chưa có điểm nào sau khi thua Colombia 1-3 và thua Bồ Đào Nha 0-5. Đội bóng châu Á vẫn còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết, nhưng buộc phải thắng CHDC Congo với cách biệt từ 7 bàn trở lên.

Nếu thắng CHDC Congo với cách biệt từ 7 bàn trở lên thì Uzbekistan sẽ có cùng 3 điểm nhưng hơn chỉ số phụ so với Iran, Hàn Quốc, Scotland và hơn 1 điểm so với Uruguay trên bảng xếp hạng thành tích của các đội xếp thứ 3. Dù vậy, kịch bản này rất khó xảy ra.

Tuy cơ hội vượt qua vòng bảng của Uzbekistan là rất thấp, nhưng đội bóng Trung Á vẫn còn mục tiêu giành điểm số lịch sử trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Ngoài ra, nếu Uzbekistan không thua CHDC Congo thì bóng đá châu Á có thể tăng số đội góp mặt tại vòng knock-out khi Iran và Hàn Quốc đều đang nín thở chờ tấm vé đi tiếp.

 
05:45

Đội hình xuất phát:

CHDC Congo (4-4-2): M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mbuku, Cipenga; Wissa, Bakambu

Dự bị: Fayulu, Epolo, Kapuadi, Batubinsika, Mukau, Bongonda, Kakuta, Joris Kayembe, Elia, Tshibola, Pickel, Mayele, Banza, Kalulu, Edo Kayembe

Uzbekistan (5-4-1): Nematov; Nasrullaye, Ashurmatov, Urozov, Khusanov, Alizhonov; Fayzullaev, Shukurov, Mozgovoy, Khamdamov; Shomurodov

Dự bị: Yusupov, Ergashev, Sayfiev, Iskanderov, Hamrobekov, Jiyanov, Urunov, Eshmurodov, Abdullayev, Ganiev, Amonov, Sergeev, Esanov, Karimov, Ulmasaliev

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Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội. (Ảnh: FIFA)
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Các cầu thủ CHDC Congo tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Uzbekistan tới sân. (Ảnh: Reuters)
06:31

Trận đấu bắt đầu!!! Uzbekistan giao bóng

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Khoảnh khắc trận đấu bắt đầu. (Ảnh: Reuters)
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Uzbekistan sử dụng trang phục màu trắng. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 16
CHDC Congo ra sân trong màu áo đỏ. (Ảnh: Reuters)
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Cầu thủ và CĐV dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân thảm họa động đất tại Venezuela. (Ảnh: Reuters)
06:33

1': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Uzbekistan đưa bóng vào lưới CHDC Congo chỉ sau 22 giây. Tuy nhiên, trọng tài xác định Shomurodov đã việt vị.

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Tình huống Shomurodov không được công nhận bàn thắng. (Ảnh: Reuters)
06:40

7': Thế trận kín kẽ!!! Sau khi bóng được đưa vào lưới ngay giây thứ 22, đôi bên tỏ ra thận trọng và duy trì tốc độ thi đấu ở mức trung bình.

06:42

10': VÀO!!! Uzbebistan 1-0 CHDC Congo

Uzbekistan mở tỷ số trước CHDC Congo bằng một siêu phẩm. Shomurodov bứt tốc đón đường chuyền vào vòng cấm rồi thực hiện pha tâng bóng đẹp mắt khiến thủ môn đối phương chôn chân đứng nhìn.

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Uzbekistan sớm mở tỷ số trước CHDC Congo. (Ảnh: Reuters)
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Shomurodov lập siêu phẩm. (Ảnh: Reuters)

 

06:50

17': VAR TỪ CHỐI BÀN GỠ HÒA!!! Mbuku sút tung lưới Uzbekistan nhưng VAR can thiệp và trọng tài xác định rằng trước đó cầu thủ CHDC Congo đã phạm lỗi.

ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 21
Tình huống Mbuku sút tung lưới Uzbekistan. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 22
Trọng tài thông báo từ chối bàn thắng sau khi tham khảo VAR. (Ảnh: Reuters)
06:52

20': Thẻ vàng!!! Sadiki nhận án phạt sau pha cao chân với cầu thủ Uzbekistan.

06:58

26': Cơ hội của Uzbekistan!!! Hàng thủ CHDC Congo thoáng lúng túng trong tình huống phạt góc trước khi phá bóng giải nguy.

07:06

33': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Cipenga ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định cầu thủ Uzbekistan không phạm lỗi.

07:10

38': UZBEKISTAN SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Quả tạt của Khamdamov đưa bóng đập chân hậu vệ CHDC Congo rồi bất ngờ hướng thẳng vào khung thành khiến thủ môn M’Pasi-Nzau phải bay người hết cỡ để cản phá.

07:14

42': Thẻ vàng!!! Khusanov bị vượt qua và buộc phải phạm lỗi để ngăn Wissa áp sát vòng cấm Uzbekistan.

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Khusanov đốn ngã Wissa. (Ảnh: Reuters)
07:17

44': Uzbekistan thót tim!!! Thủ môn Nematov không bắt dính bóng trong pha tranh chấp với Bakambu. Hai cầu thủ CHDC Congo ập vào nhưng không thể dứt điểm. Dẫu vậy, trọng tài xác định Bakambu đã việt vị.

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Pha tranh chấp bóng bổng giữa thủ môn Nematov và Bakambu. (Ảnh: Reuters)
07:20

45'+3: Cơ hội của CHDC Congo!!! Trái bóng được rót vào vòng cấm Uzbekistan trong tình huống đá phạt, Mbemba bắt volley chệch cột dọc.

07:22

45'+6: KHÔNG VÀO!!! Fayzullaev đá phạt vọt xà ngang sau khi Mbuku phạm lỗi ngay trước vòng cấm CHDC Congo và phải lĩnh thẻ vàng.

ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 25
Pha đá phạt của Fayzullaev. (Ảnh: Reuters)
07:24

Hiệp 1 kết thúc!!! Uzbekistan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước CHDC Congo 1-0.

ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 26
CĐV Uzbekistan mở hội trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 27
CĐV CHDC Congo không khỏi lo lắng khi tỷ số hiện tại sẽ khiến đội nhà bị loại. (Ảnh: Reuters)
07:38

Hiệp 2 bắt đầu!!! CHDC Congo giao bóng

07:43

49': Đáng tiếc!!! Wissa dứt điểm chệch cột dọc sau đường căng ngang từ cánh trái.

07:45

51': SHOMURODOV SUÝT LẬP CÚ ĐÚP!!! Tiền đạo Uzbekistan đưa bóng đi sạt xà ngang sau pha dứt điểm tinh tế.

ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 28
Sự tiếc nuối của Shomurodov. (Ảnh: Reuters)
07:47

53': CHDC Congo điều chỉnh hàng tấn công!!! Bakambu nhường chỗ cho Mayele ở vị trí tiền đạo.

07:52

58': KHÔNG VÀO!!! Mbuku tung cú sút xa trái phá khiến thủ môn Nematov vất vả cản phá. Ngay sau đó, CHDC Congo tiếp tục tạo ra cơ hội đánh đầu cận thành nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.

07:54

59': Uzbekistan thay người!!! Khamdamov, Shukurov rời sân nhường chỗ cho Ganiev, Hamrobekov.

07:56

62': Thẻ vàng!!! Moutoussamy buộc phải phạm lỗi để ngăn Uzbekistan phản công.

07:59

66': PHẠT ĐỀN CHO CHDC CONGO!!! Khusanov phạm lỗi với Wissa trong vòng cấm.

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Khusanov phạm lỗi với Wissa. (Ảnh: Reuters)
08:02

68': VÀO!!! CHDC Congo 1-1 Uzbekistan

Wissa lạnh lùng đánh lừa thủ môn Nematov trên chấm phạt đền. CHDC Congo gỡ hòa trước Uzbekistan.

ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 30
Wissa thực hiện thành công cú đá phạt đền. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 thang nguoc uzbekistan, chdc congo gianh ve di tiep hinh anh 31
CHDC Congo đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. (Ảnh: Reuters)
08:07

73': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! CHDC Congo đưa Mukau, Bongonda, Elia vào thay Mbuku, Cipenga, Moutoussamy. Uzbekistan thế chỗ Fayzullaev bằng Urunov.

08:09

75': CHDC Congo gia tăng sức ép!!! Bongonda đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt từ cánh phải.

08:11

78': VÀO!!! CHDC Congo 2-1 Uzbekistan

Mayele nhanh chân dứt điểm thành bàn sau khi cú sút của đồng đội đưa bóng đập chân hậu vệ Uzbekistan đổi hướng. Nếu kết quả này giữ nguyên, CHDC Congo sẽ tiến vào vòng knock-out World Cup 2026.

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Mayele ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Reuters)
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Mayele dứt điểm thành bàn trong tình huống bất ngờ. (Ảnh: Reuters)
08:21

85': Uzbekistan xuống tinh thần!!! Đội bóng châu Á cố gắng vùng lên sau khi thua ngược nhưng liên tục phối hợp hỏng và không thể đẩy cao tốc độ tấn công.

08:23

87': Quyết định táo bạo!!! Mayele tung cú sút từ cự ly khoảng 30m đưa bóng đi chệch cột dọc.

08:24

90'+1: CHDC Congo 3-1 Uzbekistan 

Wissa bình tĩnh xử lý giữa vòng vây hậu vệ Uzbekistan rồi tung cú sút chìm hiểm hóc về góc xa, qua đó có cú đúp bàn thắng ở trận này.

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Wissa là người hùng của CHDC Congo ở trận này. (Ảnh: Reuters)
08:32

Hết giờ!!! CHDC Congo giành chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng K để tiến vào vòng knock-out World Cup 2026.

Trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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