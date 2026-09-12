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HLV Kim Sang Sik nhận tin buồn trước FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Bảy, 18:14, 12/09/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam nhận tin buồn khi cha ông vừa qua đời tại Busan (Hàn Quốc) hưởng thọ 84 tuổi.

Theo thông tin từ VFF, cha của HLV Kim Sang Sik vừa qua đời tại Busan (Hàn Quốc), hưởng thọ 84 tuổi. Trước đó, sau khi nhận được thông tin cha của nhà cầm quân người Hàn Quốc bệnh nặng, Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn đã đề nghị HLV Kim khẩn trương thu xếp để về quê nhà. 

hlv kim sang sik nhan tin buon truoc fifa asean cup 2026 hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik. (Ảnh: Trần Tiến). 

Vì vậy, cha của HLV Kim Sang Sik đã được ở bên con trai trong những thời khắc cuối cùng. Hôm nay, ngay khi nhận tin, VFF đã gửi lời chia buồn tới gia đình HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik vốn rất kín tiếng về đời tư. Trong những lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, ông chỉ tiết lộ một số thông tin về gia đình, từ bố mẹ đến vợ con. Người thân của HLV Kim Sang Sik cũng ít khi xuất hiện trước công chúng.

Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã trải qua nhiều dấu mốc đáng nhớ và đang tiếp tục chuẩn bị cho những nhiệm vụ phía trước. Sau khi hoàn tất việc gia đình, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ ngay lập tức cùng đội tuyển Việt Nam hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh vào ngày 24/9 tới. 

PV/VOV.VN
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