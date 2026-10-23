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BTC V-League thay đổi lịch thi đấu trận đại chiến Hà Nội FC vs Ninh Bình

Thứ Sáu, 21:47, 23/10/2026
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VOV.VN - Trận đại chiến Hà Nội FC vs Ninh Bình tại vòng 6 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 30/10 thay vì ngày 1/11 như kế hoạch ban đầu.

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Hà Nội FC sẽ có lần thứ 2 thi đấu trên sân Mỹ Đình ở V-League 2026/2027

Trận đại chiến giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình là tâm điểm chú ý tại vòng 6 V-League 2026/2027. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 1/11 trên sân Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, do CLB CAHN sẽ tiếp đón Kyoto Sanga tại vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027 vào ngày 3/11 nên BTC V-League đã quyết định điều chỉnh kế hoạch tổ chức trận Hà Nội FC vs Ninh Bình. 

Theo thông báo trên trang chủ VPF, quyết định điều chỉnh lịch thi đấu trận cầu tâm điểm vòng 6 V-League nhằm góp phần đảm bảo các điều kiện tham dự, tổ chức trận đấu tại Cúp C1 châu Á của CLB CAHN.

Theo đó, trận đấu Hà Nội FC vs Ninh Bình sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 30/10 trên sân Mỹ Đình. Đây là lần thứ 2, Hà Nội FC chuyển địa điểm thi đấu từ sân Hàng Đẫy sang sân Mỹ Đình.

Trước đó, Hà Nội FC từng chuyển sang thi đấu trên sân Mỹ Đình khi thắng Bắc Ninh FC 1-0 ở vòng 3 V-League, do sân Hàng Đẫy vướng kế hoạch tổ chức trận CLB CAHN gặp Kashima Antlers tại Cúp C1 châu Á.

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Hoàng Long/VOV.VN
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