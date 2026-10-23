Thắng thuyết phục HAGL, SLNA tạm chiếm ngôi đầu bảng V-League 2026/2027

Ảnh: VPF

Trên sân Pleiku, HAGL và SLNA đã tạo ra thế trận giằng co. Tuy nhiên, SLNA tỏ ra bản lĩnh và sắc sảo hơn khi tạo ra những cơ hội rõ ràng. Trong khi đó, HAGL tỏ ra thiếu phương án để tiếp cận khung thành đối phương.

Phút 18, Guilherme sút tung lưới HAGL nhưng bàn thắng không được công nhận khi VAR can thiệp và trọng tài xác định trước đó Onoja đã phạm lỗi.

Thế quân bình được phá vỡ ở phút 57, Jairo bật cao đánh đầu mở tỷ số cho SLNA trong tình huống phạt góc. Đây cũng là pha làm bàn vào lưới đội bóng cũ của ngoại binh này.

Nắm lợi thế dẫn bàn, SLNA thi đấu chặt chẽ và bung sức tấn công trong quãng thời gian cuối trận. Thành quả của đội khách là bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Abdel-Amine Trần Đức Vinh ở phút 90.

Giành chiến thắng 2-0 trước HAGL, SLNA tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 khi có 11 điểm và hơn 1 điểm so với Ninh Bình. Tuy nhiên, Ninh Bình sẽ ra sân gặp CA TP.HCM lúc 18h ngày 25/10.

19:00 HẾT GIỜ!!! SLNA giành chiến thắng 2-0 trước HAGL và tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027. 18:58 90'+5: Không có bàn thắng danh dự cho HAGL!!! Robson đánh đầu vọt xà ngang trong tình huống phối hợp đá phạt. 18:52 90': VÀO!!! HAGL 0-2 SLNA Guilherme vượt qua hậu vệ HAGL rồi chuyền bóng dọn cỗ để Abdel-Amine Trần Đức Vinh đối mặt thủ môn Trung Kiên. Cầu thủ Việt kiều khống chế bóng lỗi nhưng vẫn kịp tung cú dứt điểm thành bàn nhân đôi cách biệt cho SLNA. 18:46 85': SLNA điều chỉnh bất ngờ!!! Karim Trần Phi Long vừa vào sân ở đầu hiệp 2 nhưng bị thay ra để nhường chỗ cho Văn Bắc. 18:44 80': HAGL SUÝT GỠ HÒA!!! Đội chủ nhà phối hợp đập nhả đẹp mắt trước khi treo bóng vào vòng cấm, Luann bật cao đánh đầu sạt cột dọc. 18:42 79': KHÔNG VÀO!!! Karim Trần Phi Long tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc sau pha đi bóng đậm chất kỹ thuật trước vòng cấm HAGL. 18:42 78': CỨU THUA ẤN TƯỢNG!!! Thủ môn Trung Kiên liên tiếp có 2 tình huống băng ra ngoài vòng cấm để cứu nguy cho HAGL trước những pha thoát xuống của Guilherme và Karim Trần Phi Long. 18:41 77': HAGL bỏ lỡ cơ hội!!! Vĩnh Nguyên đá phạt chệch cột dọc sau khi Jairo phạm lỗi trước vòng cấm SLNA. 18:37 75': Sai lầm!!! Hồ Khắc Ngọc xử lý bất cẩn và buộc phải kéo áo đối phương để ngăn HAGL phản công. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng với đội trưởng của SLNA. HLV Văn Sỹ Sơn cũng quyết định rút Khắc Ngọc rời sân nhường chỗ cho Quang Vinh. 18:33 70': Cơ hội của HAGL!!! Vĩnh Nguyên đi bóng khéo léo để châm ngòi cho đợt tấn công trung lộ của HAGL nhưng sau đó Luann dứt điểm trúng chân đối phương. Ảnh: VPF 18:32 66': Cầu thủ Việt kiều thử vận may!!! Robson thực hiện đường chuyền hớ hênh bên phần sân HAGL, Karim Trần Phi Long chớp thời cơ tung cú sút từ cự ly hơn 20m nhưng đưa bóng đi chệch mục tiêu. 18:25 61': HAGL điều chỉnh sau khi thủng lưới!!! Đình Lâm vào thay Thanh Nhân. 18:19 57': VÀO!!! HAGL 0-1 SLNA Jairo bật cao đánh đầu tung lưới HAGL trong tình huống phạt góc, mở tỷ số cho SLNA. Đáng chú ý, đây là pha ghi bàn trong ngày tái ngộ đội bóng cũ của Jairo. 18:16 52': SLNA gặp khó!!! Đội khách tỏ ra quyết tâm dồn lên tấn công trong quãng thời gian đầu hiệp 2 nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cố của HAGL. HAGL gây khó dễ cho SLNA. (Ảnh: VPF) 18:07 46': SLNA điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Karim Trần Phi Long vào thay Văn Quý. 18:06 Hiệp 2 bắt đầu!!! HAGL giao bóng 17:51 Hiệp 1 kết thúc!!! HAGL và SLNA bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Ảnh: VPF 17:48 45'+2: SLNA thót tim!!! Trung vệ Nguyên Hoàng và thủ môn Văn Bình phối hợp không ăn ý nhưng các cầu thủ HAGL không kịp tận dụng cơ hội bất ngờ. 17:45 45': Vẫn chưa có bàn thắng!!! SLNA tiếp tục được hưởng quả phạt trước vòng cấm nhưng cú sút của Nguyên Hoàng đi chệch cột dọc. 17:41 41': Cầu thủ Việt kiều bỏ lỡ cơ hội!!! SLNA được hưởng quả phạt trước vòng cấm nhưng cú sút của Abdel-Amine Trần Đức Vinh không vượt qua hàng rào. Ảnh: VPF 17:38 37': CỨU THUA NGOẠN MỤC!!! Thủ môn Trung Kiên phán đoán đúng tình huống, khép góc kịp thời và phản xạ tốt để cản phá cú đánh đầu cận thành của Guilherme. 17:32 32': Thẻ vàng!!! Thanh Sơn lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi khiến Onoja nằm sân đau đớn. 17:31 29': Nguy hiểm!!! Minh Tâm đánh đầu cận thành khiến thủ môn Văn Bình vất cả cản phá. Tuy nhiên, trọng tài xác định trước đó Thanh Nhân đã việt vị trong đợt tấn công của HAGL. 17:22 22': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! HAGL 0-0 SLNA VAR can thiệp và trọng tài xác định Onoja đã phạm lỗi trước khi thực hiện đường chuyền cho Luiz Guilherme sút tung lưới HAGL. Do đó, bàn thắng của HAGL không được công nhận. Onoja phạm lỗi khiến bàn thắng của SLNA không được công nhận. (Ảnh: VPF) 17:19 18': VÀO!!! HAGL 0-1 SLNA Luiz Guilherme chạy chỗ đón đường chọc khe của Onoja rồi dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp đưa bóng đi tung nóc lưới. 17:15 13': Thế trận giằng co!!! SLNA kiểm soát bóng tự tin nhưng chưa thể đẩy cao tốc độ trận đấu trước lối chơi kín kẽ của HAGL. 17:07 7': Không có phạt đền cho SLNA!!! Văn Quý ngã trong vòng cấm HAGL nhưng trọng tài xác định không có pha phạm lỗi. 17:04 4':SLNA tổn thất lực lượng!!! Đội khách phản công nhanh sau khi Jairo ngăn chặn cú sút của Thanh Nhân, Bruno bứt tốc mạnh mẽ giữa vòng vây của cặp trung vệ HAGL nhưng bất ngờ khựng lại vì chấn thương. Ngoại binh của SLNA không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Xuân Đại. 17:00 Trận đấu bắt đầu!!! SLNA giao bóng 16:07 Ảnh: VPF 11:27 Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 trước trận HAGL vs SLNA Lịch sử đối đầu giữa HAGL vs SLNA trước vòng 5 V-League 2026/2027 đang không ủng hộ đội chủ nhà. Theo đó, trong 10 lần gặp nhau gần đây, đội bóng phố Núi thắng 3, hòa 1 và thua tới 6 trận. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực cho đội chủ sân Pleiku là trong 5 lần gặp nhau gần đây, HAGL chỉ thua 1, hòa 1 và thắng 3. Ở lần so tài gần nhất, đội bóng của bầu Đức đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0 ngay tại sân Vinh. Hiện tại, SLNA đang có phong độ rất cao khi duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng, 2 trận hòa ở V-League 2026/2027. Đặc biệt, SLNA có cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Ninh Bình nếu thắng HAGL. Trong trường hợp giành trọn 3 điểm tại Pleiku, SLNA sẽ có 11 điểm và tạm thời vươn lên dẫu đầu V-League 2026/2027. Đây sẽ là lần đầu tiên đội bóng xứ Nghệ chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V-League kể từ năm 2022.

Hôm nay 23/10, HAGL chạm trán SLNA lúc 17h00 trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/2027. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. SLNA hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 8 điểm và vẫn bất bại sau 4 vòng, trong khi HAGL xếp thứ 12 với 3 điểm.

Đội bóng phố Núi vừa nhận thất bại 3-4 trước Ninh Bình FC, dù hàng công ghi được 3 bàn thắng. Để cải thiện thành tích, HAGL cần gia cố hàng phòng ngự và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, trong khi SLNA cũng phải khắc phục những hạn chế sau trận hòa 2-2 với Hà Tĩnh.

Bên cạnh trận HAGL gặp SLNA, vòng 5 V-League 2026/2027 sẽ có cuộc đọ sức giữa Thể Công Viettel với Bắc Ninh FC trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 hôm nay 23/10.

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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/10 VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/10: Tâm điểm các trận đấu tiếp theo thuộc khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/27 và vòng 4 hạng Nhất Quốc gia 2026/27.