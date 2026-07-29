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BXH Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Đình Bắc cạnh tranh với cầu thủ gốc nước ngoài

Thứ Tư, 11:00, 29/07/2026
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VOV.VN - BXH Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất, cập nhật 29/7: Đình Bắc cạnh tranh với những nhân tố gốc nước ngoài của các đội bóng đối thủ.

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BXH Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 mới nhất, cập nhật 29/7 chứng kiến 3 cầu thủ dẫn đầu đều đang có 3 pha lập công. Trong những diễn biến của các trận mới kết thúc, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil - Paulo Josué của ĐT Malaysia đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Lào. 

Pha lập công này giúp Paulo Josué đã ghi được 3 bàn kể từ đầu giải. Trước đó anh đã lập cú đúp vào lưới Myanmar trong trận đấu ra quân. 

bxh vua pha luoi asean cup 2026 Dinh bac canh tranh voi cau thu goc nuoc ngoai hinh anh 1
Những chân sút hàng đầu tại ASEAN Cup 2026 tính đến ngày 29/7. (Ảnh: BTC). 

Bên cạnh Paulo Josué, Nguyễn Đình Bắc (Việt Nam) và Mitchell Baker (cầu thủ gốc Australia của ĐT Indonesia) cũng đã có 3 bàn sau khi mỗi người ghi một hat-trick trong trận mở màn. 

Những nhân tố đã ghi 2 bàn ở giải đấu năm nay là Ilhan Fandi (Singapore), Đỗ Hoàng Hên (Việt Nam), Than Paing (Myanmar) và Kakana Khamyok (Thái Lan). 

Bên cạnh đó, 16 cầu thủ đã ghi 1 bàn với 2 cầu thủ Việt Nam góp mặt là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Xuân Son. Ngoài ra có 2 gương mặt đá phản lưới nhà gồm Nadeo Argawinata (trong trận Indonesia gặp Campuchia) và  Viengxay Sydavong (trong trận Lào gặp Malaysia). 

 

PV/VOV.VN
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