Lịch sử đối đầu Malaysia vs Lào trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

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Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, Malaysia vs Lào sẽ so tài ở lượt trận thứ 2 vòng bảng diễn ra vào lúc 20h hôm nay 28/7. Đây là cơ hội rất tốt để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe giành chiến thắng để leo lên dẫn đầu bảng B.

Lịch sử đối đầu giữa Malaysia vs Lào tại sân chơi ASEAN Cup đang nghiêng về phía “Hổ Mã Lai”. Theo đó, trong 9 lần gặp nhau ở sân chơi này, Malaysia giành 7 chiến thắng và 2 trận hòa.

Trận đấu giữa Malaysia với Lào diễn ra vào lúc 20h ngày 28/7.

Nếu tính trên mọi đấu trường, Malaysia gặp Lào 21 trận, “Hổ Mã Lai” thắng 15 trận, hòa 5 và chỉ thua duy nhất 1 trận. Nếu tính từ năm 2008 tới nay, Malaysia toàn thắng trước Lào.

Mặc dù có thành tích đối đầu áp đảo so với Lào, nhưng HLV Tan Cheng Hoe cho rằng: “Chúng tôi tuyệt đối không được phép chủ quan. Tôi đã xem rất kỹ trận đấu giữa Lào và Thái Lan. Họ có đội hình trẻ và phản công khá nguy hiểm. Malaysia cần hạn chế tối đa những sai lầm khi triển khai bóng và phải tận dụng tốt các cơ hội tạo ra”.

Thống kê lịch sử đối đầu Malaysia vs Lào trước màn so tài ở bảng B giải ASEAN Cup 2026.

Trận đấu giữa Malaysia vs Lào tại bảng B giải ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 28/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.