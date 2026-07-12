BXH Vua phá lưới World Cup 2026: Messi đứt mạch ghi bàn, Bellingham bứt phá

Sau khi liên tiếp ghi bàn cho Argentina trong 5 trận đấu từ vòng bảng tới vòng 16 đội World Cup 2026, Lionel Messi không tìm thấy mành lưới đối phương khi chạm trán Thụy Sĩ tại tứ kết. Tuy nhiên, Messi đã có thêm 1 pha kiến tạo tại World Cup 2026 trong ngày Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1.

Hiện tại, Lionel Messi đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 khi có cùng 8 bàn thắng như Kylian Mbappe nhưng kém số pha kiến tạo (2 so với 3). Theo trang chủ FIFA, số pha kiến tạo và thời gian thi đấu là những chỉ số phụ sẽ lần lượt được xét tới để phân định thứ hạng khi nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng.

Messi đứt mạch trận ghi bàn liên tiếp tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bellingham lập cú đúp giúp Anh thắng Na Uy 2-1. (Ảnh: Reuters)

Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Erling Haaland chính thức hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 khi Na Uy thua Anh 1-2. Tiền đạo này kết thúc hành trình tại giải đấu với 7 bàn thắng và hiện đang đứng thứ 3 trên đường đua.

Jude Bellingham bứt phá mạnh mẽ khi lập cú đúp giúp Anh thắng ngược Na Uy để tiến vào bán kết. Tiền vệ này hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 khi có cùng 6 bàn thắng và 1 pha kiến tạo như đồng đội Harry Kane nhưng thi đấu ít phút hơn (574 phút so với 627 phút).

Những cái tên còn lại trong top 10 cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 là Ousmane Dembele (Pháp), Ismaila Sarr (Senegal), Julian Quinones (Mexico), Vinicius Junior (Brazil) và Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha).