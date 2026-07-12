Embolo nhận thẻ đỏ tranh cãi, HLV Thụy Sĩ "tố" trọng tài phá hỏng trận đấu

Trong trận tứ kết cuối cùng ở World Cup 2026, Thụy Sĩ sớm thủng lưới ngay phút thứ 10 nhưng đã chơi hay và gỡ hòa 1-1 nhờ công của Dan Ndoye ở phút 67. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu bất ngờ mất người sau tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Breel Embolo ở phút 72.

Embolo ôm đầu khi trọng tài rút thẻ đỏ. (Ảnh: Reuters)

Ban đầu, trọng tài cho Thụy Sĩ hưởng quả phạt khi Breel Embolo ngã xuống sau pha tranh chấp với Leandro Paredes ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và trọng tài xác định Breel Embolo đã ngã giả vờ nên rút thẻ vàng thứ 2 với tiền đạo này.

Đây là tình huống hy hữu khi VAR can thiệp để điều chỉnh sai sót liên quan đến việc xác định đúng cầu thủ phạm lỗi, với thông báo "VAR check - mistaken identity" trên màn hình. Quy định này cũng mới được sửa đổi trong Luật bóng đá hồi đầu năm và được áp dụng tại World Cup 2026.

Tấm thẻ đỏ của Breel Embolo gây tranh cãi dữ dội trên sân cũng như trên mạng xã hội, đồng thời là bước ngoặt khiến Thụy Sĩ gặp khó rồi gục ngã trong hiệp phụ. Julian Alvarez và Lautaro Martinez liên tiếp lập công giúp Argentina thắng chung cuộc 3-1 để tiến vào bán kết World Cup 2026 gặp Anh.

HLV Yakin cho rằng các trọng tài đã mắc sai lầm và phá hỏng trận tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Sau trận đấu, HLV Murat Yakin của Thụy Sĩ đã bày tỏ sự bất bình: "Đó là quyết định không thể hiểu nổi. Tôi biết họ sẽ bảo vệ trọng tài nhưng tấm thẻ đỏ ấy đã phá hỏng trận đấu này".

"Theo tôi, hoàn toàn không có lý do nào để rút thẻ trong tình huống ấy. Đó là một pha bóng vô hại ở khu vực giữa sân. Tôi không thể hiểu nổi" - HLV Murat Yakin nói thêm.

Khi được hỏi về Breel Embolo, vị thuyền trưởng Thụy Sĩ cho hay: "Tôi không trách cậu ấy. Cậu ấy thực sự đau khổ khi không thể sát cánh cùng đội tuyển. Điều đó khiến cả cậu ấy và chúng tôi đều đau đớn. Đây là sai lầm của trọng tài".