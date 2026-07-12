Messi tạo nên thống kê vô tiền khoáng hậu tại World Cup

Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup tạo ra thống kê 2 con số về thành tích "dọn cỗ" cho đồng đội lập công. Siêu sao người Argentina cán mốc 10 pha kiến tạo ở World Cup sau khi tung đường chuyền giúp Mac Allister ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10 trong trận tứ kết gặp Thụy Sĩ.

Xếp sau Lionel Messi về số pha kiến tạo trong lịch sử World Cup là cố huyền thoại Diego Maradona với 8 đường chuyền thành bàn. Theo thống kê của Opta, Lionel Messi cũng là cầu thủ duy nhất có kiến tạo ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Messi và các đồng đội ăn mừng sau khi Mac Allister mở tỷ số trước Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Lionel Messi đang đồng thời nắm giữ 2 kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (20 bàn) và cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử World Cup.

Tiếc rằng, ở trận tứ kết vừa qua với Thụy Sĩ, Lionel Messi đã đứt mạch trận ghi bàn. Trước đó, siêu sao người Argentina đã liên tiếp lập công trong 3 trận vòng bảng, trận gặp Cape Verde ở vòng 32 đội và trận gặp Ai Cập ở vòng 16 đội.

Trong cuộc chạm trán Thụy Sĩ, Lionel Messi và các đồng đội đã trải qua 120 phút thi đấu đầy kịch tính. Sau khi Argentina mở tỷ số, Thụy Sĩ đã gỡ hòa 1-1 nhờ công của Dan Ndoye ở phút 67 nhưng lại phải thi đấu thiếu người vì Breel Embolo nhận thẻ đỏ ở phút 72. Argentina tìm thấy chiến thắng 3-1 trong hiệp phụ khi Julian Alvarez và Lautaro Martinez lập công, qua đó tiến vào bán kết World Cup 2026 gặp Anh.