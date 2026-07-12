English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

FIFA có động thái đặc biệt sau khi Anh tiễn Na Uy rời World Cup 2026

Chủ Nhật, 10:10, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - FIFA lên tiếng giải thích về những tranh cãi xoay quanh bàn gỡ hòa của Jude Bellingham sau khi Anh lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Anh trước Na Uy đã gây tranh cãi trên sân và cả trên mạng xã hội. Các thành viên Na Uy cho rằng sau đường chuyền dài của thủ môn Orjan Nyland bóng đã chạm vào dây cáp của hệ thống camera trên cao rồi đổi hướng, Elliot Anderson cướp bóng để Anh tổ chức tấn công và Jude Bellingham ghi bàn ở phút 45+2.

fifa co dong thai dac biet sau khi anh tien na uy roi world cup 2026 hinh anh 1
Tình huống Bellingham ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Anh trước Na Uy. (Ảnh: Reuters)
fifa co dong thai dac biet sau khi anh tien na uy roi world cup 2026 hinh anh 2
FIFA giải thích lý do Anh được công nhận bàn gỡ hòa 1-1 trước Na Uy. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau trận đấu, FIFA đã đưa ra giải thích về lý do Anh được công nhận bàn gỡ hòa trước Na Uy với dòng trạng thái trên mạng xã hội X: "Trước khi Anh có bàn thắng vào lưới Na Uy phút 45+2, cảm biến trong trái bóng không ghi nhận dấu hiệu bất thường. Do đó, không có bằng chứng để kết luận bóng đã chạm vào dây cáp và bị đổi hướng".

Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên tới hết 90 phút thi đấu chính thức. Sau đó, Jude Bellingham đã ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ giúp Anh hoàn tất màn lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 để tiến vào bán kết World Cup 2026.

Ngoài tình huống công nhận bàn gỡ hòa 1-1 của Anh, các trọng tài và VAR còn gây chú ý ở trận này khi không công nhận bàn thắng ở phút 57 do Erling Haaland đã phạm lỗi trước khi Na Uy thực hiện quả phạt góc và Torbjorn Heggem đưa bóng vào lưới.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trực tiếp Argentina 1-1 Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Bất phân thắng bại
Trực tiếp Argentina 1-1 Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Bất phân thắng bại

VOV.VN - Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

Trực tiếp Argentina 1-1 Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Bất phân thắng bại

Trực tiếp Argentina 1-1 Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Bất phân thắng bại

VOV.VN - Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

ĐT Anh phá vỡ quy luật gây sốt trên mạng xã hội ở World Cup 2026
ĐT Anh phá vỡ quy luật gây sốt trên mạng xã hội ở World Cup 2026

VOV.VN - ĐT Anh lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 để vào bán kết World Cup 2026 và phá vỡ quy luật gây sốt trên mạng xã hội về việc “đội nào đánh bại đội đã loại Nhật Bản sẽ vô địch World Cup”.

ĐT Anh phá vỡ quy luật gây sốt trên mạng xã hội ở World Cup 2026

ĐT Anh phá vỡ quy luật gây sốt trên mạng xã hội ở World Cup 2026

VOV.VN - ĐT Anh lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 để vào bán kết World Cup 2026 và phá vỡ quy luật gây sốt trên mạng xã hội về việc “đội nào đánh bại đội đã loại Nhật Bản sẽ vô địch World Cup”.

Bellingham rực sáng, Anh đánh bại Na Uy để vào bán kết World Cup 2026
Bellingham rực sáng, Anh đánh bại Na Uy để vào bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Bellingham ghi cú đúp giúp Anh ngược dòng thắng 2-1 Na Uy để ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026.

Bellingham rực sáng, Anh đánh bại Na Uy để vào bán kết World Cup 2026

Bellingham rực sáng, Anh đánh bại Na Uy để vào bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Bellingham ghi cú đúp giúp Anh ngược dòng thắng 2-1 Na Uy để ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026.

Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao?
Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao?

VOV.VN - Trước trận bán kết World Cup 2026, dàn sao Pháp và Tây Ban Nha từng liên tiếp đụng độ tại bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2025/2026.

Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao?

Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao?

VOV.VN - Trước trận bán kết World Cup 2026, dàn sao Pháp và Tây Ban Nha từng liên tiếp đụng độ tại bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2025/2026.

Cầu thủ Nam Phi qua đời ở tuổi 25 sau World Cup 2026
Cầu thủ Nam Phi qua đời ở tuổi 25 sau World Cup 2026

VOV.VN - Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Nam Phi (SAFPU) và Bộ Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa nước này vừa chính thức xác nhận, tiền vệ Jayden Adams đã đột ngột qua đời ở tuổi 25, ngay sau khi cùng đội tuyển Nam Phi làm nên lịch sử tại World Cup 2026.

Cầu thủ Nam Phi qua đời ở tuổi 25 sau World Cup 2026

Cầu thủ Nam Phi qua đời ở tuổi 25 sau World Cup 2026

VOV.VN - Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Nam Phi (SAFPU) và Bộ Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa nước này vừa chính thức xác nhận, tiền vệ Jayden Adams đã đột ngột qua đời ở tuổi 25, ngay sau khi cùng đội tuyển Nam Phi làm nên lịch sử tại World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế