FIFA có động thái đặc biệt sau khi Anh tiễn Na Uy rời World Cup 2026

Bàn gỡ hòa 1-1 của Anh trước Na Uy đã gây tranh cãi trên sân và cả trên mạng xã hội. Các thành viên Na Uy cho rằng sau đường chuyền dài của thủ môn Orjan Nyland bóng đã chạm vào dây cáp của hệ thống camera trên cao rồi đổi hướng, Elliot Anderson cướp bóng để Anh tổ chức tấn công và Jude Bellingham ghi bàn ở phút 45+2.

Tình huống Bellingham ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Anh trước Na Uy. (Ảnh: Reuters)

FIFA giải thích lý do Anh được công nhận bàn gỡ hòa 1-1 trước Na Uy. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau trận đấu, FIFA đã đưa ra giải thích về lý do Anh được công nhận bàn gỡ hòa trước Na Uy với dòng trạng thái trên mạng xã hội X: "Trước khi Anh có bàn thắng vào lưới Na Uy phút 45+2, cảm biến trong trái bóng không ghi nhận dấu hiệu bất thường. Do đó, không có bằng chứng để kết luận bóng đã chạm vào dây cáp và bị đổi hướng".

Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên tới hết 90 phút thi đấu chính thức. Sau đó, Jude Bellingham đã ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ giúp Anh hoàn tất màn lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 để tiến vào bán kết World Cup 2026.

Ngoài tình huống công nhận bàn gỡ hòa 1-1 của Anh, các trọng tài và VAR còn gây chú ý ở trận này khi không công nhận bàn thắng ở phút 57 do Erling Haaland đã phạm lỗi trước khi Na Uy thực hiện quả phạt góc và Torbjorn Heggem đưa bóng vào lưới.