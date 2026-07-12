Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026: Nghẹt thở 2 trận đại chiến trong mơ

Theo lịch thi đấu bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha sẽ tranh tấm vé đầu tiên vào chung kết lúc 2h ngày 15/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Dallas. Sau đó 1 ngày, Anh và Argentina sẽ đối đầu lúc 2h ngày 16/7 trên sân vận động Atlanta.

Hai đội thắng bán kết sẽ tranh chức vô địch World Cup 2026 lúc 2h ngày 20/7 trên sân vận động New York New Jersey. Hai đội thua bán kết sẽ tranh hạng ba lúc 2h ngày 19/7 trên sân vận động Miami.

Tại vòng tứ kết vừa qua, Pháp đã hạ gục Morocco 2-0, Tây Ban Nha quật ngã Bỉ 2-1, Anh lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 và Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1.

Đáng chú ý, đây là giải đấu lớn thứ 3 liên tiếp Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau ở bán kết. Trước đó, Tây Ban Nha đã thắng Pháp 2-1 ở bán kết EURO 2024 và thắng 5-4 ở bán kết Nations League 2024/2025.

Trong khi đó, Anh và Argentina là một trong những cặp đấu nhiều duyên nợ nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ngoài ra, Argentina đang là đương kim vô địch World Cup và đang có hành trình đầy cảm xúc tại giải đấu năm nay.

VAR tạo thẻ đỏ hy hữu, tiền đạo Thụy Sĩ thành "tội đồ" trước Argentina VOV.VN - VAR tạo thẻ đỏ hy hữu và khiến tiền đạo Breel Embolo trở thành "tội đồ" trong thất bại 1-3 của Thụy Sĩ trước Argentina tại tứ kết World Cup 2026.