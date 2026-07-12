ĐT Anh phá vỡ quy luật gây sốt trên mạng xã hội ở World Cup 2026

ĐT Anh vào bán kết World Cup 2026 và phá vỡ quy luật gây sốt trên mạng xã hội trong thời gian qua. (Ảnh: Reuters)

Quy luật “đội nào đánh bại đội đã loại Nhật Bản sẽ vô địch World Cup” là hiện tượng gây sốt trên mạng xã hội trong thời gian qua.

Sự trùng hợp kỳ lạ này bắt đầu từ World Cup 2002, khi Thổ Nhĩ Kỳ loại Nhật Bản ở vòng 16 đội. Sau đó, Brazil đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng từ kết rồi lên ngôi vô địch.

Đến World Cup 2010, Paraguay hạ gục Nhật Bản sau loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội. Tiếp đó, Tây Ban Nha thắng Paraguay ở tứ kết rồi đăng quang.

Tại World Cup 2018, Bỉ đánh bại Nhật Bản ở vòng 16 đội. Tới bán kết, Pháp thắng Bỉ trước khi trở thành nhà vô địch.

Kịch bản này tiếp tục xuất hiện ở World Cup 2022, khi Croatia loại Nhật Bản ở vòng 16 đội. Sau đó, Argentina thắng Croatia ở bán kết và bước lên đỉnh thế giới.

Bellingham lập cú đúp vào lưới Na Uy ở tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Quy luật kỳ lạ này càng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, sau khi Brazil loại Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026 rồi thua Na Uy 1-2 ở vòng 16 đội. Qua đó, kịch bản Erling Haaland và đồng đội vô địch World Cup 2026 trở thành đề tài bàn luận thú vị.

Tuy nhiên, ĐT Anh đã chấm dứt quy luật gây sốt mạng xã hội khi lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 tại tứ kết World Cup 2026. Tiền vệ Jude Bellingham là người hùng của “Tam sư” khi lập cú đúp ở trận này, sau khi Andreas Schjelderup mở tỷ số cho đội bóng Bắc Âu.

Tại bán kết World Cup 2026, ĐT Anh sẽ chạm trán đội thắng trong cặp tứ kết giữa ĐKVĐ Argentina và Thụy Sĩ.