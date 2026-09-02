CAHN đối diện với màn khởi đầu mùa giải nhiều thử thách

CAHN có màn ra mắt mùa giải mới đầy ấn tượng khi vượt qua CA TP.HCM với tỉ số 5-0 trong trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26. Đây là lời chào đầy ấn tượng của nhà ĐKVĐ V-League trước thềm mùa giải mới được đánh giá nhiều thách thức.

CAHN sẽ mở màn mùa giải với lịch thi đấu nhiều thử thách (Ảnh: Như Đạt)

Mùa này, CAHN sẽ phải chia sức để thi đấu ở bốn đấu trường gồm V-League, cúp Quốc gia, cúp C1 Đông Nam Á và cúp C1 châu Á. Điều đó đòi hỏi thầy trò HLV Polking phải phân chia sức lực hợp lý, cũng như đòi hỏi bài toán duy trì phong độ xuyên suốt cả mùa giải.

Trong tháng 9/2026, CAHN sẽ có những trận đấu khởi đầu mùa giải quan trọng. Ở vòng đầu tiên V-League 2026/27, CAHN sẽ chạm trán Hà Tĩnh, đội bóng được đánh giá có lối chơi kỷ luật luôn có khả năng gây ra bất ngờ trước bất cứ đối thủ nào.

Tại hai vòng tiếp theo, CAHN sẽ lần lượt có hai trận đấu sân khách lần lượt gặp Thể Công Viettel và Đồng Nai. Cả hai đội bóng đều được đánh giá rất cao, đặc biệt là tân binh Đồng Nai với sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Bên cạnh đó, CAHN sẽ có trận làm khách của Gamba Osaka (Nhật Bản) tại cúp C1 châu Á 2026/27. Việc phải di chuyển liên tục với 3 trận sân khách cũng như đều gặp các đối thủ mạnh khiến CAHN đối diện với màn khởi đầu mùa giải đầy thách thức.

Lịch thi đấu CAHN tháng 9/2026:

5/9 19h15 CAHN – Hà Tĩnh

10/9 19h15 Thể Công Viettel – CAHN

15/9 17h00 Gamba Osaka – CAHN

20/9 18h00 Đồng Nai – CAHN