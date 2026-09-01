U20 Việt Nam trước thử thách tiếp theo ở vòng loại U20 châu Á 2027

Việc U20 Việt Nam để thua 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên chắc chắn là sự khởi đầu không đạt được kết quả như sự kỳ vọng. Ban huấn luyện và các cầu thủ cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế đã bộc lộ để có sự điều chỉnh trong hai trận đấu còn lại. Tuy nhiên, khi đánh giá quá trình chuẩn bị và năng lực của đội tuyển U20 Việt Nam, cũng cần đặt trận đấu vừa qua trong bối cảnh thực tế về công tác tập hợp lực lượng, thời gian chuẩn bị cũng như tính chất cạnh tranh rất cao của bảng C.

U20 Việt Nam để thua 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027 (Ảnh: Như Đạt)

U20 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong quá trình tập hợp lực lượng

Một trong những khó khăn lớn nhất của đội tuyển U20 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị là việc chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong toàn bộ thời gian tập trung.

Ở đợt tập trung đầu tiên, đội có khoảng 15 ngày tập luyện nhưng chưa thể hội đủ lực lượng do một số CLB tại V-League không nhả quân. Điều này ảnh hưởng nhất định đến quá trình xây dựng sự gắn kết và vận hành các phương án chuyên môn.

Sang đợt tập trung tiếp theo, đội chỉ có khoảng 7 ngày chuẩn bị, trong khi một số cầu thủ thuộc các CLB V-League mới bắt đầu rải rác hội quân. Việc lực lượng không ổn định trong quá trình chuẩn bị khiến Ban huấn luyện gặp thêm khó khăn trong việc xây dựng bộ khung và tạo sự đồng bộ về lối chơi.

Ảnh: Như Đạt

Riêng với lực lượng của SLNA, có 6 cầu thủ thuộc diện được triệu tập. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, trung vệ Hoàng Minh Hợi và hậu vệ Nguyễn Tấn Minh không thể lên tập trung do phải ở lại CLB chuẩn bị cho mùa giải V--League mới. Trần Quốc Hòa có lên tập trung nhưng sau đó gặp chấn thương.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Lê Phát – một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển khi từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và cùng U23 Việt Nam giành hạng Ba tại VCK U23 châu Á 2026 – cũng đã phải trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải V-League mới và sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở hai trận còn lại.

Những yếu tố trên là bối cảnh khách quan ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của một đội tuyển trẻ, đặc biệt trong giai đoạn cần thời gian tập trung đầy đủ để xây dựng sự ổn định và gắn kết.

Bảng C có chất lượng chuyên môn và mức độ cạnh tranh cao

U20 Việt Nam nằm cùng bảng với U20 Iran, U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine. Đây đều là những đối thủ có nền tảng bóng đá trẻ, sự chuẩn bị và năng lực cạnh tranh đáng chú ý.

Iran từ lâu là một trong những nền bóng đá mạnh của châu Á và đội tuyển trẻ nước này luôn được đánh giá cao tại các sân chơi châu lục. Tại VCK U20 châu Á 2025, U20 Iran đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Sau đó, đội chỉ dừng bước ở tứ kết trước U20 Nhật Bản sau loạt sút luân lưu, khi hai đội hòa 1-1 sau 120 phút.

Ngay trong trận mở màn bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Iran cũng đã giành chiến thắng 2-1 trước U20 Palestine. Với truyền thống và chất lượng đào tạo trẻ, U20 Iran rõ ràng là một trong những đối thủ có trình độ cao tại bảng đấu này.

Ảnh: Như Đạt

Trong khi đó, U20 CHDCND Triều Tiên không chỉ gây ấn tượng bởi nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp. Đội bóng này còn sở hữu một bộ khung đã có kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi quốc tế rất cao.

Trong thành phần hiện tại của U20 CHDCND Triều Tiên, có nhiều cầu thủ từng là thành viên đội tuyển U17 CHDCND Triều Tiên tham dự FIFA U17 World Cup 2025. Lứa cầu thủ này đã tiến vào vòng 1/8 của giải đấu, trước khi đội hình U20 hiện tại được bổ sung thêm các cầu thủ thuộc lứa tuổi lớn hơn nhưng vẫn đủ điều kiện thi đấu ở cấp độ U20. Danh sách chính thức của FIFA U17 World Cup 2025 cho thấy thế hệ cầu thủ sinh năm 2008 là nòng cốt của đội U17 CHDCND Triều Tiên khi đó.

Việc một nhóm cầu thủ đã có cơ hội thi đấu cùng nhau ở sân chơi World Cup trẻ giúp đội bóng này sở hữu sự gắn kết và kinh nghiệm quốc tế đáng kể so với mặt bằng chung ở cấp độ U20. Điều này phần nào lý giải chất lượng, khả năng tổ chức và sự tự tin mà U20 CHDCND Triều Tiên thể hiện trong trận đấu với U20 Việt Nam.

Trận thua 0-3 rõ ràng cần được nhìn nhận nghiêm túc về chuyên môn. Tuy nhiên, đối thủ mà U20 Việt Nam vừa gặp cũng là một tập thể có quá trình chuẩn bị và trải nghiệm quốc tế đáng chú ý, với nhiều cầu thủ từng được thử thách tại sân chơi FIFA.

U20 Palestine – đối thủ có sự chuẩn bị nghiêm túc và không dễ bị đánh bại

Kết quả thua 1-2 trước Iran trong trận mở màn không đồng nghĩa U20 Palestine là một đối thủ dễ chơi. Trước vòng loại, U20 Palestine đã có quá trình chuẩn bị và thi đấu tập huấn, trong đó có ba trận đấu với U20 Bahrain. Palestine thắng một trận với tỷ số 2-0 và cũng có những trận đấu thử nghiệm nhằm rà soát lực lượng trước khi bước vào vòng loại.

Đáng chú ý, U20 Palestine đang trong quá trình tập hợp lực lượng từ nhiều môi trường khác nhau, trong đó có các cầu thủ đang thi đấu ngoài lãnh thổ Palestine, và đã tổ chức tập huấn tại Qatar trước vòng loại. Trong trận gặp Iran, Palestine duy trì thế trận không bàn thắng trong hiệp một trước đối thủ được đánh giá cao hơn và chỉ để đối phương tạo ra khác biệt trong hiệp hai, trước khi ghi bàn rút ngắn tỷ số ở thời gian bù giờ. Đây tiếp tục là một đối thủ mà U20 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một đội tuyển trẻ cần được đánh giá trong cả quá trình

Kết quả của một trận đấu luôn cần được tôn trọng. Trận thua 0-3 cho thấy U20 Việt Nam còn nhiều hạn chế cần khắc phục, từ khả năng duy trì sự tập trung, tổ chức phòng ngự đến kinh nghiệm xử lý những thời điểm trận đấu thay đổi nhanh. Tuy nhiên, không nên chỉ từ một trận đấu để đưa ra những kết luận mang tính phủ định đối với cả một thế hệ cầu thủ.

Phần lớn cầu thủ U20 Việt Nam hiện nay vẫn đang trong quá trình chuyển tiếp từ bóng đá trẻ lên môi trường chuyên nghiệp. Nhiều cầu thủ chưa có nhiều cơ hội thi đấu thường xuyên hoặc thi đấu trọn vẹn 90 phút tại các CLB chủ quản.

Ảnh: Như Đạt

Chính HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cũng đã chỉ ra sau trận đấu rằng kinh nghiệm thi đấu, sự sụt giảm trong ý thức phòng ngự, trạng thái tâm lý sau những bàn thua liên tiếp và yếu tố thể lực là những vấn đề cần được toàn đội nhìn nhận. Những hạn chế này cần được phân tích để cải thiện, bởi quá trình phát triển của một cầu thủ trẻ không chỉ được đánh giá qua một trận đấu hay một giải đấu.

Vòng loại vẫn còn và cơ hội cạnh tranh chưa khép lại

Sau lượt trận đầu tiên, U20 Việt Nam vẫn còn hai trận đấu với U20 Palestine và U20 Iran. Điều quan trọng đối với toàn đội lúc này là nhanh chóng ổn định tinh thần, đánh giá lại những vấn đề đã bộc lộ ở trận mở màn và tập trung chuẩn bị cho từng trận đấu phía trước.

Theo thể thức mới của Vòng loại U20 châu Á 2027, các đội sẽ cạnh tranh 15 suất tham dự Vòng chung kết tại Trung Quốc, với thể thức vòng loại hai cấp độ lần đầu được AFC áp dụng. Vì vậy, U20 Việt Nam vẫn cần tiếp tục chiến đấu và tận dụng tốt nhất từng cơ hội trong hai lượt trận còn lại.

Tin tưởng vào HLV Yutaka Ikeuchi

HLV Yutaka Ikeuchi là chuyên gia có quá trình công tác lâu năm trong hệ thống đào tạo và phát triển bóng đá trẻ của Nhật Bản. Theo hồ sơ chuyên môn, ông bắt đầu tham gia công tác đào tạo huấn luyện viên của JFA từ năm 2003. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan trực tiếp đến công tác phát triển cầu thủ trẻ.

HLV Yutaka Ikeuchi từng lần lượt dẫn dắt các đội tuyển trẻ quốc gia Nhật Bản gồm: U15 Nhật Bản năm 2007; U16 Nhật Bản năm 2008 và U17 Nhật Bản năm 2009. Ông cũng từng giữ các vị trí quan trọng trong công tác phát triển bóng đá trẻ của JFA, trong đó có Phó Giám đốc phát triển trẻ JFA giai đoạn 2014-2017; Giám đốc phát triển trẻ JFA giai đoạn 2018-2021.

HLV Yutaka Ikeuchi của U20 Việt Nam (Ảnh: Như Đạt)

Giai đoạn sau đó, HLV Yutaka Ikeuchi tiếp tục làm việc trong hệ thống JFA Academy Fukushima EAST, trực tiếp tham gia công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Đáng chú ý, kinh nghiệm chuyên môn của ông không chỉ nằm ở công việc huấn luyện trực tiếp một đội tuyển mà còn gắn với hệ thống phát triển cầu thủ trẻ và đào tạo huấn luyện viên của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản trong thời gian dài.

Việc HLV Yutaka Ikeuchi được lựa chọn làm việc với các đội tuyển trẻ Việt Nam xuất phát từ kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển cầu thủ trẻ – một quá trình có tính dài hạn và cần thời gian để xây dựng sự đồng bộ.