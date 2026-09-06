Cập nhật tình hình chấn thương Hoàng Đức và Thành Trung

Hoàng Đức và Thành Trung cùng chấn thương

Theo thông báo từ CLB Ninh Bình, Hoàng Đức gặp chấn thương cơ khép háng trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. Tiền vệ tuyển Việt Nam hiện điều trị và phục hồi tại CLB dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế.

CLB Ninh Bình cho biết, quá trình hồi phục của Hoàng Đức đang diễn ra tích cực và có những tiến triển tốt. CLB sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng của tiền vệ này trước khi quyết định thời điểm anh trở lại tập luyện và thi đấu.

Hoàng Đức dính chấn thương lỡ trận đấu đầu tiên ở V-League 2026/2027 (Ảnh: Dương Thuật).

Trong khi đó, Trần Thành Trung gặp vấn đề ở cơ đùi sau trong hiệp hai trận đấu với Hải Phòng. Ngay sau trận, tiền vệ Việt kiều được đưa đi chụp MRI để xác định mức độ chấn thương.

Bộ phận y tế Ninh Bình đánh giá Thành Trung cần khoảng 10 ngày điều trị và phục hồi trước khi được kiểm tra lại. Thời điểm trở lại thi đấu của cầu thủ này sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá sau quá trình phục hồi.

Việc Hoàng Đức và Thành Trung cùng gặp vấn đề về thể trạng khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải tính toán phương án nhân sự cho những vòng đấu tiếp theo của V-League 2026/2027.