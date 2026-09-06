Trụ cột của đội tuyển Việt Nam chấn thương trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

Tiền vệ Hoàng Đức chấn thương

Tiền vệ Hoàng Đức dính chấn thương cơ kheo và nhiều khả năng bỏ lỡ ít nhất hai vòng đầu V-League 2026/2027. Thông tin này được HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận sau khi Ninh Bình ngược dòng đánh bại Hải Phòng 4-1 ở trận mở màn mùa giải.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, Hoàng Đức bị rách cơ kheo và cần khoảng 2-3 tuần để hồi phục. Tiền vệ tuyển Việt Nam chắc chắn không thể góp mặt ở trận đấu với Thanh Hóa tại vòng tiếp theo.

Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam dính chấn thương rách cơ kheo (Ảnh: Dương Thuật).

Chấn thương khiến Hoàng Đức chưa thể ra sân cho Ninh Bình ngay từ đầu mùa giải mới. Đáng chú ý, thời gian hồi phục dự kiến của tiền vệ này có thể trùng với đợt tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu diễn từ 25/9 tới.

Hoàng Đức là đội phó của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Cựu cầu thủ của Thể Công Viettel đã thi đấu rất nổi bật góp công lớn vào hành trình bảo vệ thành công chức vô địch của đội tuyển. Do đó, chấn thương của Hoàng Đức ít nhiều khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng.

Mặc dù Hoàng Đức dính chấn thương không thể thi đấu, nhưng Ninh Bình vẫn giành chiến thắng 4-1 trước Hải Phòng. Ở trận đấu này, Lucao ghi 3 bàn, Lê Phát góp 1 bàn thắng. Đáng chú ý, tiền vệ Việt kiều Thành Trung đã tỏa sáng rực rỡ với 2 kiến tạo trong ngày thi đấu thay Hoàng Đức.

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