Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Hoà Saudi Arabia, Cape Verde làm nên lịch sử
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Cape Verde giành vé đi tiếp sau trận hoà ĐT Saudi Arabia.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Cape Verde giành vé đi tiếp sau trận hoà ĐT Saudi Arabia.
ĐT Cape Verde chủ động chơi chắc chắn khiến ĐT Saudi Arabia dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng có rất ít cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Cả hai đội đều có một số cơ hội dứt điểm nhưng không thể ghi bàn trong hiệp một.
Những phút đầu hiệp hai chứng kiến ĐT Cape Verde đẩy cao đội hình và có một số tình huống dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, cả hai đội đều không thể ghi bàn. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Cape Verde 0-0 Saudi Arabia.
Với kết quả này, ĐT Cape Verde làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhì bảng H. Trong khi đó, ĐT Saudi Arabia chia tay World Cup 2026 sau vòng bảng.
Trận đấu giữa Cabo Verde vs Saud Arabia mang tính quyết định tấm vé vào vòng loại trực tiếp của bảng H. Hiện tại, cả hai đội đều còn nguyên cơ hội vào vòng loại trực tiếp nên màn so tài này được đánh giá là rất kịch tính.
ĐT Carbo Verde nếu giành chiến thắng sẽ chắc chắn vượt qua vòng bảng mà không cần quan tâm đến trận đấu còn lại giữa Tây Ban Nha vs Uruguay. Ngay cả khi giành kết quả hoà, ĐT Cabo Verde vẫn còn cơ hội để nằm trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, dù rằng cơ hội để đội 3 điểm đi tiếp là rất mong manh.
Trong khi đó, ĐT Saudi Arabia chỉ có một con đường duy nhất là giành chiến thắng nếu muốn vào vòng loại trực tiếp. Không thắng đồng nghĩa với việc phải rời World Cup 2026 nên ĐT Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
ĐT Saudi Arabia dù có kinh nghiệm thi đấu dày dặn hơn nhưng trên thực tế, ĐT Cabo Verde lại đang được đánh giá nhỉnh hơn khi từng cầm hoà những đội bóng mạnh hơn là Tây Ban Nha và Uruguay. Hơn nữa ngay cả khi chỉ có được một kết quả hoà, ĐT Cabo Verde vẫn có cơ hội đi tiếp nên tân binh của World Cup có sự chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu.
Trận đấu giữa Cabo Verde vs Saudi Arabia sẽ diễn ra vào 7h00 ngày 27/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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Các cổ động viên có mặt ở sân từ khá sớm để cổ vũ cho trận đấu (Ảnh: Reuters)
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
Trận đấu bắt đầu! ĐT Cape Verde là đội giao bóng trước.
4': Thẻ vàng! Cầu thủ hai đội đều chơi rất quyết tâm dẫn tới việc chỉ trong ít phút đầu trận đã có hai pha va chạm. Abdulhamid là cầu thủ phải nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu này sau pha phạm lỗi với cầu thủ Cape Verde.
8': Thẻ vàng! Trận đấu diễn ra rất quyết liệt với những pha va chạm liên tục của cầu thủ hai đội. Wagner Pina là cầu thủ tiếp theo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Saudi Arabia.
13': Không được! ĐT Cape Verde giành được bóng rồi triển khai tấn công nhanh nhưng bóng bất ngờ đập vào người trọng tài làm gián đoạn tình huống tấn công.
18': Không được! Nhận bóng trong vòng cấm, Al Dawsari hãm bóng một nhịp rồi dứt điểm ngay nhưng cầu thủ phòng ngự Cape Verde đã kịp thời băng ra cản bóng.
22': Dứt điểm! Joao Paulo đi bóng xuống gần đáy biên rồi dứt điểm góc hẹp về phía cột gần khiến thủ thành Alowais phải đổ người cứu thua cho ĐT Saudi Arabia.
24': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.
27': Cầu thủ hai đội trở lại thi đấu.
29': Không được! ĐT Cape Verde có pha tấn công xuống đáy biên rồi trả ngược, bóng cắt ngang khung thành Saudi Arabia nhưng không cầu thủ nào kịp băng vào dứt điểm.
33': Thay người! ĐT Saudi Arabia có sự thay người bất đắc dĩ khi Al Tambakti rời sân do chấn thương, Lajami vào thay thế.
38': Không được! ĐT Cape Verde đá phạt góc nhưng các cầu thủ trong vòng cấm không thể tận dụng để dứt điểm trong pha treo bóng vào.
42': Không vào! Willy Semedo tung chân dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành Saudi Arabia.
45': Bù giờ! Hiệp một có 6 phút bù giờ.
45+2': Nguy hiểm! Mohamed Kanno di chuyển khôn ngoan rồi bật cao đánh đầu nhưng trong thế hơi với, pha đánh đầu chưa đủ hiếm khiến thủ thành Cape Verde không gặp nhiều khó khăn để bắt gọn bóng.
Hiệp một khép lại. Tỉ số trận đấu đang là Cape Verde 0-0 Saudi Arabia.
Hiệp hai bắt đầu!
48': Không vào! Monteiro di chuyển thông minh trong vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm, tuy nhiên bóng đi nhẹ khiến thủ thành Saudi Arabia đổ người bắt gọn.
50': Nguy hiểm! Kevin Pina tung ra cú sút xa nguy hiểm nhưng không có bàn thắng cho ĐT Cape Verde.
56': Không được! Từ tình huống đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm nhưng các cầu thủ Saudi Arabia đã phá bóng ra.
60': Không được! Ryan Mendes nỗ lực qua người ở biên để tạo ra đường chuyền vào vòng cấm nhưng đẩy bóng quá dài đi hết đường biên ngang.
65': Không được! ĐT Cape Verde có pha chồng biên nhưng các cầu thủ Saudi Arabia đã ngăn chặn để bóng đi hết đường biên ngang.
67': Nguy hiểm! Al Shamat xâm nhập vòng cấm rồi bấm bóng về góc xa nhưng không làm khó được thủ thành ĐT Cape Verde.
69': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.
72': Hai đội trở lại thi đấu.
74': Không vào! Laros Duarte xâm nhập vòng cấm để nhận đường chuyền của đồng đội nhưng không thắng được thủ thành ĐT Saudi Arabia trong pha đối mặt.
75': Không được! Từ pha đá phạt góc, Pico Lopes bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng khung thành.
80': Không được! ĐT Saudi Arabia đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa tìm ra phương án khoan phá hàng phòng ngự ĐT Cape Verde.
84': Không được! Từ sai lầm của thủ môn Saudi Arabia, bóng được đẩy ra tuyến hai để Kevin Pina dứt điểm ngay nhưng thiếu chính xác.
86': Không vào! Từ tình huống trả ngược của đồng đội, Wagner Pina chỉnh bóng một nhịp rồi dứt điểm nhưng bóng đập trúng người cầu thủ Saudi Arabia làm lỡ cơ hội có bàn mở tỉ số.
90': Bù giờ! Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
90+2': Nguy hiểm! Al Hamddan tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn ĐT Cape Verde.
Trận đấu kết thúc. Tỉ số chung cuộc là Cape Verde 0-0 Saudi Arabia.
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