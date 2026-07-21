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Cầu thủ Việt kiều Mỹ giàu tiềm năng cập bến V-League

Thứ Ba, 21:48, 21/07/2026
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VOV.VN - Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam đang rất sôi động khi một cầu thủ Việt kiều Mỹ cập bến V-League.

Thị trường chuyển nhượng V League đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi một loạt cầu thủ có bản thành tích đẹp cập bến các đội bóng. Sau khi thông báo chiêu mộ thành công Phạm Tuấn Hải, Nam Định tiếp tục bổ sung thêm một cái tên đáng chú ý là Reece Minh Kai.

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Reece Minh Kai gia nhập Nam Định (Ảnh: Nam Định FC)

Sinh năm 2004, Reece Minh Kai là Việt kiều Mỹ thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Schalke 04 (Đức) và từng có quãng thời gian chơi cho AFC Eskilstuna của Thuỵ Điển. 

Reece Minh Kai được đánh giá sẽ mang đến thêm sức trẻ, chất lượng chuyên môn của một cầu thủ trưởng thành và thi đấu tại châu Âu. Đây được đánh giá là bản hợp đồng giàu tiềm năng của đội bóng thành Nam.

Bên cạnh Nam Định, Hà Nội FC cũng mang về một gương mặt đáng chú ý là tiền đạo Andrew Jung. Sinh năm 1997, Andrew Jung gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao lên tới 1,92m. 

Ở mùa giải trước, Andrew Jung thi đấu với phong độ cao khi ghi 16 bàn, có 2 pha kiến tạo sau 33 trận đấu tại giải VĐQG Indonesia. Trước khi đến Đông Nam Á thi đấu, Jung từng khoác áo các CLB của Pháp, Bỉ và Hy Lạp.

PV/VOV.VN
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