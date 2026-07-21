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Chuyển nhượng V-League: Tuấn Hải gia nhập Nam Định, Hà Nội FC đón tiền đạo mới

Thứ Ba, 20:46, 21/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League, Phạm Tuấn Hải chính thức gia nhập Nam Định đúng lúc Hà Nội FC đón tiền đạo tân binh Andrew Jung.

Tối 21/7, CLB Nam Định thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Trước đó, tiền đạo này đã chia tay Hà Nội FC sau 4 năm gắn bó.

Phạm Tuấn Hải từng là thành viên ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và là trụ cột tại Hà Nội FC. Tuy nhiên, tiền đạo này không có phong độ như ý ở mùa giải 2025/2026.

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Phạm Tuấn Hải chính thức gia nhập CLB Nam Định

Trong video ra mắt Nam Định, Phạm Tuấn Hải cũng khẳng định khát khao chiến thắng và hy vọng cùng Nam Định viết nên một chương mới mạnh mẽ hơn.

Cùng thời điểm thông báo chiêu mộ thành công Phạm Tuấn Hải, Nam Định đã nói lời chia tay cầu thủ Việt kiều Kevin Pham Ba và ngoại binh Arnaud Lusamba.

Diễn biến sôi động trên thị trường chuyển nhượng V-League chưa dừng lại ở đây khi cùng lúc Hà Nội FC cũng thông báo ra mắt tiền đạo tân binh Andrew Jung.

Andrew Jung là chân sút người Pháp, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m92. Tiền đạo này từng khoác áo nhiều CLB Pháp như Reims, Châteauroux, Quevilly-Rouen, Nancy hay Valenciennes trước khi đến Đông Nam Á chinh chiến tại giải VĐQG Indonesia.

Trước khi cập bến Hà Nội FC, Andrew Jung từng chơi cho 2 CLB Indonesia là Persib Bandung và Garudayaksa. Đáng chú ý, Andrew Jung từng cùng Persib Bandung giành Siêu Cúp Indonesia mùa giải 2025/2026.

Hoàng Long/VOV.VN
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