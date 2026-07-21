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Xác định 8 đội vào tứ kết U17 Quốc gia 2026

Thứ Ba, 19:06, 21/07/2026
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VOV.VN - Xác định 8 đội vào tứ kết U17 Quốc gia 2026 gồm Thể Công Viettel I, PVF, CLB Bóng đá TP.HCM, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Huế, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND.

Chiều 21/7, lượt trận cuối cùng tại bảng B và bảng C VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã khép lại, qua đó xác định đầy đủ 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết.

xac dinh 8 doi vao tu ket u17 quoc gia 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

Tại bảng B, cuộc đua giành vé đi tiếp diễn ra hấp dẫn khi cả bốn đội đều có cùng 3 điểm trước lượt đấu cuối. Ở trận đấu giữa CLB Bóng đá TP.HCM và Đồng Nai, đội bóng trẻ TP.HCM tạo ra thế trận lấn lướt nhưng bất ngờ để Đồng Nai vượt lên dẫn trước ở phút 31 sau pha lập công của Khánh Hòa.

Bàn thua giúp TP.HCM thi đấu quyết tâm hơn và nhanh chóng có bàn gỡ 1-1 do công của Quang Khôi ở phút 44. Bước sang hiệp hai, chính Quang Khôi tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho TP.HCM. Kết quả này giúp đội bóng trẻ TP.HCM vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm và giành vé vào tứ kết, trong khi Đồng Nai dừng bước.

xac dinh 8 doi vao tu ket u17 quoc gia 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An và PVF-CAND hòa nhau 0-0 trong thế trận chặt chẽ. Với kết quả này, Sông Lam Nghệ An kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng B, còn PVF-CAND trở thành một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để góp mặt tại tứ kết.

xac dinh 8 doi vao tu ket u17 quoc gia 2026 hinh anh 3
Ảnh: VFF

Tại bảng C, Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Đồng Tháp 3-1. Phi Hùng mở tỷ số ở phút 29 trước khi Mạnh Quân lập cú đúp ở các phút 33 và 74. Đồng Tháp chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 82 do công của Quốc Trung. Dù thi đấu thiếu người từ phút 87 sau tấm thẻ đỏ của Lâm Tấn, Hà Nội vẫn bảo toàn chiến thắng, qua đó toàn thắng cả ba trận và giành ngôi nhất bảng C.

xac dinh 8 doi vao tu ket u17 quoc gia 2026 hinh anh 4
Ảnh: VFF

Trong khi đó, Huế hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp với chiến thắng 2-0 trước Lâm Đồng. Đức Trí và Anh Kỳ lần lượt lập công ở các phút 52 và 70, giúp đội bóng Cố đô cán đích ở vị trí nhì bảng C.

Khép lại vòng bảng, 8 đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 gồm: Thể Công Viettel I, PVF (bảng A); CLB Bóng đá TP.HCM, Sông Lam Nghệ An (bảng B); Hà Nội, Huế (bảng C); cùng SHB Đà Nẵng và PVF-CAND là hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hoàng Long/VOV.VN
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