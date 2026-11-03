CHÍNH THỨC: VCK Asian Cup 2027 tạm hoãn, chốt ngày ĐT Việt Nam đối đầu Hàn Quốc

Ngày 3/11, AFC đã chính thức thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027 do những diễn biến phức tạp về an ninh tại Saudi Arabia. Quyết định này khiến ĐT Việt Nam phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu lục cấp đội tuyển quốc gia.

AFC xác nhận chính thức tạm hoãn VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: Getty)

Theo lịch ban đầu, Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia, với 24 đội tuyển chia thành 6 bảng. ĐT Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của AFC, giải đấu sẽ được lùi sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028. Như vậy, ngày hội bóng đá châu Á không còn diễn ra vào đầu năm 2027 như kế hoạch ban đầu.

Việc thay đổi lịch thi đấu được xem là thông tin không thuận lợi với bóng đá Việt Nam, bởi có thể tác động đến kế hoạch tổ chức và tham dự các giải đấu trong nước lẫn quốc tế giai đoạn 2027-2028. ĐT Việt Nam cũng cần điều chỉnh lộ trình chuẩn bị để hướng tới sân chơi châu lục.

Theo lịch mới, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Hàn Quốc, UAE và Yemen tại Asian Cup trong khoảng thời gian từ tháng 12/2027 đến tháng 1/2028. Đáng chú ý, cuộc đối đầu với Hàn Quốc hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn khi HLV Kim Sang Sik có dịp gặp lại đội tuyển quê hương trên cương vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam.

Trước mắt, ĐT Việt Nam vẫn tập trung vào kế hoạch thi đấu trong tháng 11/2026. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik dự kiến lần lượt giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 và Kyrgyzstan ngày 17/11.