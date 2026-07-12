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Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

Chủ Nhật, 21:41, 12/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận, FIFA đang cân nhắc ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội.

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Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (Ảnh: Reuters)

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, thành công của World Cup 2026 với 48 đội là cơ sở để bóng đá thế giới nghĩ về việc tăng số đội tham dự giải đấu lên thành 64 đội vào năm 2030.

“World Cup với 64 đội tham dự sẽ là một vấn đề được xem xét và thảo luận trong các Ủy ban liên quan sau World Cup 2026. Mọi quốc gia trên thế giới đều nên được phép mơ về việc tham dự World Cup” - ông Infantino chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Bluewin của Thụy Sĩ.

“Chúng ta có thể thấy chất lượng của các đội bóng đang rất cao và ngày càng cao hơn trên toàn thế giới. Nếu đội tuyển của các quốc gia nhỏ hơn không cơ hội tham dự World Cup, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục phát triển bóng đá” – Chủ tịch FIFA nói thêm.

World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại 6 quốc gia và 3 châu lục nhân dịp giải đấu tròn 100 năm tuổi. Ba nước đồng chủ nhà là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco sẽ đăng cai phần lớn các trận đấu. Trong khi đó, Uruguay, Argentina và Paraguay dự kiến mỗi nước sẽ tổ chức 1 trận đấu.

Hoàng Long/VOV.VN
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