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Lưu trú phân tán tại ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam chủ động thích nghi

Thứ Bảy, 10:47, 19/09/2026
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VOV.VN - Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) chính thức được khai mạc tối 19/9 tại Nagoya, miền Trung Nhật Bản. Cho đến nay, toàn bộ công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, trong đó có một số điểm đáng chú ý.

 

Theo Ban tổ chức, ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9-4/10, có sự tham gia của hơn 15.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 nội dung thi đấu, nhiều hơn cả số môn thi đấu của Thế vận hội Olympic. Các trận đấu sẽ diễn ra tại 54 địa điểm trên khắp khu vực Aichi - Nagoya (Nhật Bản) và một số thành phố lân cận.

luu tru phan tan tai asiad 2026, Doan the thao viet nam chu dong thich nghi hinh anh 1
Nagoya chào đón các vận động viên và người hâm mộ thể thao. 

Mặc dù phải đón một số lượng vận động viên lớn, nhưng để giảm chi phí, “Làng vận động viên” đã không được xây dựng cho Á vận hội năm 2026. Thay vào đó, Ban tổ chức bố trí một số cơ sở lưu trú được tạo thành từ nhà container di động và tàu du lịch neo đậu tại cảng; đồng thời kỳ vọng đây sẽ là mô hình cho các sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai.

Tham gia Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 - năm 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam có 498 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn. Sáng 18/9, Lễ thượng cờ Việt Nam tại Đại hội đã được tổ chức trang nghiêm, đánh dấu sự hiện diện chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày Đại hội khai mạc.

luu tru phan tan tai asiad 2026, Doan the thao viet nam chu dong thich nghi hinh anh 2
Một khu nhà của các vận động viên tại ASIAD 2026. 

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết sức khỏe của các vận động viên hiện ổn định và toàn đoàn đã sẵn sàng bước vào tranh tài tại ASIAD 2026. Tuy nhiên, việc các đội tuyển lưu trú phân tán tại nhiều địa điểm đặt ra thêm yêu cầu đối với công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý những tình huống phát sinh. Đoàn Thể thao Việt Nam đã chủ động xây dựng phương án phù hợp để thích ứng với điều kiện tổ chức tại Nhật Bản, bảo đảm công tác phối hợp và hỗ trợ các đội tuyển trong suốt Đại hội.

luu tru phan tan tai asiad 2026, Doan the thao viet nam chu dong thich nghi hinh anh 3
Sân vận động Paloma Mizuho - nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc.

Lễ khai mạc ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ lúc 18h ngày 19/9 (theo giờ địa phương), tại sân vận động Paloma Mizuho, tên chính thức là Sân vận động điền kinh Công viên Mizuho Nagoya, hứa hẹn những nội dung vô cùng đặc sắc. Đây là lần thứ 3 một kỳ Á vận hội được tổ chức tại Nhật Bản, sau Tokyo năm 1958, Hiroshima năm 1994, đánh dấu việc đăng cai trở lại của Nhật Bản sau 32 năm.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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