Chủ tịch VFF khích lệ U15 Việt Nam trước thềm U15 World Cup & Festival 2026

Tại buổi gặp, thay mặt Ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển U15 Việt Nam, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo về quá trình chuẩn bị của đội, đồng thời cảm ơn lãnh đạo LĐBĐVN đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huấn luyện và chuẩn bị chuyên môn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gặp gỡ, động viên và khích lệ đội tuyển U15 Việt Nam trước thềm FIFA U15 World Cup & Festival 2026 (Ảnh: VFF)

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, trong quá trình tập luyện, U15 Việt Nam đã thi đấu hai trận giao hữu nhằm kiểm tra khả năng phối hợp và đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ. Đội lần lượt giành chiến thắng trước U16 Hải Phòng với tỷ số 8-1 và U16 Viettel với tỷ số 5-4. Ban huấn luyện đánh giá các cầu thủ đang có những chuyển biến tích cực, đồng thời tiếp tục điều chỉnh nội dung tập luyện để toàn đội thích nghi với yêu cầu của giải đấu.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng các cầu thủ được lựa chọn vào đội tuyển U15 Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội quý báu để tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện năng lực chuyên môn và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng trong tương lai, đặc biệt là Vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Chủ tịch LĐBĐVN nhắc lại dấu ấn của các đội tuyển trẻ Việt Nam tại đấu trường quốc tế, trong đó có thành tích giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 của đội tuyển U17 Việt Nam. Đây là động lực để các thế hệ cầu thủ kế cận tiếp tục nỗ lực, hướng tới những mục tiêu mới của bóng đá Việt Nam.

Ảnh: VFF

Đối với FIFA U15 World Cup & Festival 2026, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn lưu ý các cầu thủ cần tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, chủ động thích nghi với thể thức thi đấu 8v8, mặt sân nhân tạo và những điều chỉnh về luật thi đấu. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn yêu cầu toàn đội chú trọng hoàn thiện kỹ thuật cơ bản, nâng cao tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp và xử lý tình huống, qua đó phát huy hiệu quả trong thi đấu.

Bên cạnh chuyên môn, Chủ tịch LĐBĐVN cũng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần kỷ luật, fair-play và trách nhiệm khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Mỗi cầu thủ cần tôn trọng trọng tài, đối thủ, tuân thủ quy định thi đấu và giữ gìn hình ảnh, văn hóa Việt Nam trong các hoạt động giao lưu quốc tế.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn khẳng định LĐBĐVN sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được tập huấn, thi đấu và phát triển qua từng giai đoạn. Chủ tịch mong muốn toàn đội tận dụng tốt cơ hội tại Azerbaijan, biến những trải nghiệm quốc tế thành hành trang thiết thực trên con đường hướng tới bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời tích cực chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2027.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31/10/2026. Tại giải đấu có sự tham dự của 192 đội tuyển U15 trên toàn thế giới lần này, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh thi đấu quốc tế.