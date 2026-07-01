Chuyển nhượng V-League 2026/2027: CAHN gia hạn hợp đồng với Nguyễn Filip

Thông báo chính thức từ đội bóng ngành công an khép lại những đồn đoán xuất hiện trong thời gian gần đây về khả năng thủ thành sinh năm 1992 chia tay CLB để tìm kiếm thử thách mới.

Gia nhập CAHN từ năm 2023, Nguyễn Filip nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trong khung gỗ nhờ phong độ ổn định, kinh nghiệm thi đấu dày dạn và sự chuyên nghiệp trong tập luyện lẫn thi đấu.

CAHN gia hạn hợp đồng với Nguyễn Filip đến năm 2029.

Thủ môn Việt kiều này được xem là chốt chặn đáng tin cậy, góp phần giúp đội bóng duy trì sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và giành nhiều kết quả tích cực ở các đấu trường quốc nội.

Việc giữ chân Nguyễn Filip cho thấy quyết tâm của ban lãnh đạo CAHN trong chiến lược duy trì bộ khung lực lượng chất lượng, hướng tới mục tiêu bảo vệ vị thế tại V-League cũng như chuẩn bị cho các chiến dịch ở đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Bản hợp đồng mới không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo thêm sự ổn định cho đội bóng trước mùa giải 2026/2027, trong bối cảnh CAHN đang đặt nhiều kỳ vọng vào hành trình cạnh tranh danh hiệu.