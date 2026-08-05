Chuyển nhượng V-League 2026/27: “Siêu ngoại binh” Brazil cập bến CLB Hà Tĩnh

CLB Hà Tĩnh gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng V-League 2026/27 khi chiêu mộ tiền vệ Luiz Antonio. Bản hợp đồng này được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cấp chất lượng đội hình của đội bóng núi Hồng.

Tiền vệ Luiz Antonio trong màu áo CLB Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Luiz Antonio không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi từng khoác áo Thanh Hóa và Hải Phòng với nhiều dấu ấn đậm nét. Ở tuổi 35, Luiz Antonio vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và tư duy chiến thuật.

Trong quá khứ, Luiz Antonio từng là trụ cột nơi tuyến giữa của Thanh Hóa. Tiền vệ 35 tuổi ra sân 48 trận trong hai mùa giải, ghi 13 bàn và góp công lớn vào chức vô địch Cúp Quốc gia 2023/24.

Không chỉ mạnh ở những cú sút xa uy lực, tiền vệ này còn nổi bật với khả năng điều tiết lối chơi. Nhãn quan chiến thuật tốt giúp Luiz Antonio thường xuyên đóng vai trò kết nối giữa các tuyến và tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Sau khi chuyển sang Hải Phòng ở mùa giải 2025/26, Luiz Antonio tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Cầu thủ này ra sân 19 trận, ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo, bất chấp đội bóng đất cảng trải qua nhiều biến động.

Những mùa giải gần đây, Hà Tĩnh nổi bật với hệ thống phòng ngự chắc chắn nhưng thiếu sáng tạo ở tuyến giữa. Sự xuất hiện của Luiz Antonio được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng cải thiện khả năng kiểm soát thế trận.