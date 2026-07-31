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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ

Thứ Sáu, 09:00, 31/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel quyết định chia tay chân sút Pedro Henrique, một trong những ngoại binh trụ cột của đội bóng này.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Thể Công Viettel quyết định chia tay chân sút Pedro Henrique, một trong những ngoại binh trụ cột của đội bóng này trong vài mùa giải gần đây. Trên trang Facebook cá nhân, cầu thủ người Brazil cũng đã gửi lời tri ân đến CLB vô địch V-League 2020. 

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Ảnh: VPF. 

Pedro Henrique đã có 3 mùa giải ra sân cho Thể Công Viettel, ghi được 27 bàn ở V-League. Cầu thủ này nhiều khả năng sẽ gia nhập một đội bóng khác ở V-League trong mùa giải tới. 

Như vậy, Thể Công Viettel sẽ làm mới hàng công trong mùa giải mới khi trước đó họ đã chia tay Lucao, chân sút ghi đến 11 bàn thắng mùa trước ở V-League. 

Hiện tại, Thể Công Viettel đã giữ lại 2 ngoại binh từ mùa trước là Paulinho Curuá và Wesley Natã. Bên cạnh đó, đội sẽ chiêu mộ thêm 2 ngoại binh thiên hướng tấn công để hoàn tất lực lượng ngoại binh cho V-League. Ngoài ra, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Popov có thể đưa về thêm nhiều cầu thủ ngoại khác để chinh chiến Cúp C2 châu Á. 

Về nội binh, Thể Công Viettel đã chiêu mộ được Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu. 

PV/VOV.VN
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