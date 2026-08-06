Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Cầu thủ Việt kiều chia tay CLB CAHN

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, cầu thủ Việt kiều Brandon Ly đã chia tay CLB CAHN để gia nhập đội hạng Nhất Phú Thọ.

Brandon Ly trong màu áo CLB CAHN. (Ảnh: Dương Thuật).

Brandon Ly sinh năm 2005 là cầu thủ có bố là người Việt Nam và mẹ là người CH Ireland. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Brandon từng khoác áo các đội trẻ của U18 Sheffield United, Hyde United và đặc biệt là U21 Burnley. Ở mùa giải 2024/2025, anh có 9 lần ra sân trong màu áo U21 Burnley, ghi 3 bàn thắng, trong đó có pha lập công vào lưới U21 Luton Town tại giải đấu dành cho các đội trẻ Ngoại hạng Anh

Đến mùa giải 2025/2026, Brandon Ly trở về Việt Nam thi đấu cho CLB CAHN. Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng cầu thủ này chưa thể hiện được gì nhiều và mới chỉ có 24 phút ra sân ở V-League.

Việc đến với Phú Thọ sẽ giúp Brandon Ly có thêm cơ hội được ra sân nhằm đẩy nhanh quá trình hòa nhập và tiến bộ trong môi trường bóng đá Việt Nam.

Với sự rời đi của Brandon Ly, CLB CAHN hoàn toàn có thể bổ sung thêm một cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch để thi đấu ở mùa giải 2026/2027.