English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Cầu thủ Việt kiều chia tay CLB CAHN

Thứ Năm, 09:00, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, cầu thủ Việt kiều Brandon Ly đã chia tay CLB CAHN để gia nhập đội hạng Nhất Phú Thọ.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, cầu thủ Việt kiều Brandon Ly đã chia tay CLB CAHN để gia nhập đội hạng Nhất Phú Thọ.

chuyen nhuong v-league 2026 2027 moi nhat cau thu viet kieu chia tay clb cahn hinh anh 1
Brandon Ly trong màu áo CLB CAHN. (Ảnh: Dương Thuật). 

Brandon Ly sinh năm 2005 là cầu thủ có bố là người Việt Nam và mẹ là người CH Ireland. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Brandon từng khoác áo các đội trẻ của U18 Sheffield United, Hyde United và đặc biệt là U21 Burnley. Ở mùa giải 2024/2025, anh có 9 lần ra sân trong màu áo U21 Burnley, ghi 3 bàn thắng, trong đó có pha lập công vào lưới U21 Luton Town tại giải đấu dành cho các đội trẻ Ngoại hạng Anh

Đến mùa giải 2025/2026, Brandon Ly trở về Việt Nam thi đấu cho CLB CAHN. Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng cầu thủ này chưa thể hiện được gì nhiều và mới chỉ có 24 phút ra sân ở V-League.

Việc đến với Phú Thọ sẽ giúp Brandon Ly có thêm cơ hội được ra sân nhằm đẩy nhanh quá trình hòa nhập và tiến bộ trong môi trường bóng đá Việt Nam.

Với sự rời đi của Brandon Ly, CLB CAHN hoàn toàn có thể bổ sung thêm một cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch để thi đấu ở mùa giải 2026/2027.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển nhượng V-League 2026/27: “Siêu ngoại binh” Brazil cập bến CLB Hà Tĩnh
Chuyển nhượng V-League 2026/27: “Siêu ngoại binh” Brazil cập bến CLB Hà Tĩnh

VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB Hà Tĩnh ra mắt tiền vệ ngoại binh người Brazil - Luiz Antonio.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: “Siêu ngoại binh” Brazil cập bến CLB Hà Tĩnh

Chuyển nhượng V-League 2026/27: “Siêu ngoại binh” Brazil cập bến CLB Hà Tĩnh

VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB Hà Tĩnh ra mắt tiền vệ ngoại binh người Brazil - Luiz Antonio.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: CLB CA TP.HCM có ngoại binh "khủng"
Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: CLB CA TP.HCM có ngoại binh "khủng"

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất hôm nay 4/8, CLB CA TP.HCM chiêu mộ thêm ngoại binh được đánh giá là chất lượng từ đội bóng châu Âu.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: CLB CA TP.HCM có ngoại binh "khủng"

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: CLB CA TP.HCM có ngoại binh "khủng"

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất hôm nay 4/8, CLB CA TP.HCM chiêu mộ thêm ngoại binh được đánh giá là chất lượng từ đội bóng châu Âu.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định gây bất ngờ lớn
Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định gây bất ngờ lớn

VOV.VN - Tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Nam Định gây bất ngờ lớn khi chiêu mộ thêm cầu thủ Việt kiều.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định gây bất ngờ lớn

Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định gây bất ngờ lớn

VOV.VN - Tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Nam Định gây bất ngờ lớn khi chiêu mộ thêm cầu thủ Việt kiều.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel quyết định chia tay chân sút Pedro Henrique, một trong những ngoại binh trụ cột của đội bóng này.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Thể Công Viettel quyết định chia tay chân sút Pedro Henrique, một trong những ngoại binh trụ cột của đội bóng này.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: SLNA sắp có ngoại binh "xịn" thay thế Olaha
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: SLNA sắp có ngoại binh "xịn" thay thế Olaha

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, SLNA chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Gabriel Moysés từ CLB Athletic Club tại Serie B của Brazil.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: SLNA sắp có ngoại binh "xịn" thay thế Olaha

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: SLNA sắp có ngoại binh "xịn" thay thế Olaha

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, SLNA chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Gabriel Moysés từ CLB Athletic Club tại Serie B của Brazil.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế