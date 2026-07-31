Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định gây bất ngờ lớn

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Nam Định tiếp tục gây chú ý khi chiêu mộ thành công tiền đạo Việt kiều Pháp Kalvin Luong. Đây là cầu thủ Việt kiều thứ tư cập bến đội bóng thành Nam trước thềm mùa giải mới.

Trên trang chủ, Nam Định thông báo: “Chào mừng Kalvin Luong gia nhập đại gia đình Nam Định!”. Theo giới thiệu của CLB, Kalvin Luong sinh ngày 13/4/2002, cao 1,81 m và thi đấu ở vị trí tiền đạo. Chân sút mang hai dòng máu Việt - Pháp đã có nhiều năm chơi bóng tại châu Âu trước khi quyết định trở về Việt Nam thử sức.

Nam Định chiêu mộ thành công Việt kiều Pháp Kalvin Luong.

Đánh giá về tân binh, Nam Định cho biết: “Trải qua nhiều năm thi đấu tại châu Âu, Kalvin Luong được đánh giá cao bởi nền tảng thể lực tốt, thể hình lý tưởng, khả năng di chuyển thông minh cùng lối chơi hiện đại. Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 2002 còn sở hữu kỹ năng chọn vị trí, tạo khoảng trống và tham gia phối hợp hiệu quả trong mặt trận tấn công”.

Đội bóng thành Nam cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ 24 tuổi: “Kalvin Luong vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển và hứa hẹn sẽ mang đến sức trẻ, khát khao cống hiến cũng như sự cạnh tranh tích cực trên hàng công của Nam Định”.

Kalvin Luong là cầu thủ Việt kiều thứ tư gia nhập Nam Định trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trước đó, đội bóng thành Nam đã lần lượt ký hợp đồng với hậu vệ trái Tyler James Thai Crawford (Việt kiều Canada), hậu vệ phải Reece Minh-Kai (Việt kiều Mỹ) và tiền vệ Van-Alessandro Nguyen Skyriotis (Việt kiều Áo).

Bên cạnh lực lượng cầu thủ Việt kiều, Nam Định cũng mang về hàng loạt tân binh chất lượng như Phạm Tuấn Hải, Félix Eboa Eboa, Ezequiel Santos, Trịnh Xuân Hoàng, Đàm Tiến Dũng, Trần Mạnh Quỳnh và Nguyễn Công Sơn.