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Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Thể Công Viettel sắp chia tay Lucao

Thứ Tư, 08:00, 22/07/2026
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VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, tiền đạo Lucao đã hết hạn hợp đồng với Thể Công Viettel và sắp chia tay đội bóng áo lính.

Theo thông tin chuyển nhương V-League 2026/2027 mới nhất, tiền đạo Lucao do Break nhiều khả năng sẽ chia tay Thể Công Viettel trước thềm mùa giải 2026/2027. Theo thông tin phóng viên VOV.VVN có được, đội bóng áo lính hiện đang chờ chân sút người Brazil ký biên bản thanh lý hợp đồng để hai bên chính thức chấm dứt hợp tác.

Lucao gia nhập Thể Công Viettel vào tháng 6/2025 sau quãng thời gian thi đấu thành công trong màu áo Hải Phòng. Mùa giải vừa qua, tiền đạo người Brazil ra sân 29 trận trên mọi đấu trường, ghi 14 bàn thắng và thực hiện 7 pha kiến tạo, trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công của đội bóng áo lính.

chuyen nhuong v-league 2026 2027 moi nhat the cong viettel sap chia tay lucao hinh anh 1
Thể Công Viettel sắp chia tay Lucao (Ảnh: Thể Công Viettel).

Chân sút sinh năm 1991 có nhiều năm kinh nghiệm chơi bóng ở V-League trong màu áo các đội bóng như Hà Nội FC, Đà Nẵng và Hải Phòng. Hiện tại, Lucao đã ghi 52 bàn thắng và có 20 pha kiến tạo sau 102 trận tại V-League. Ở Cúp Quốc gia, anh đóng góp thêm 7 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 11 lần ra sân.

Với thành tích ghi bàn ổn định cùng nhiều năm chinh chiến tại V-League, Lucao được đánh giá là một trong những ngoại binh chất lượng trên thị trường chuyển nhượng. Nếu hoàn tất việc chia tay Thể Công Viettel, tiền đạo người Brazil hứa hẹn sẽ trở thành cái tên được nhiều đội bóng săn đón trong thời gian tới.

Trí Minh/VOV.VN
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