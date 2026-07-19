Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: CLB CAHN có quyết định bất ngờ

CLB CAHN mới đây chính thức công bố bản hợp đồng đáng chú ý mang tên Đinh Thanh Bình. Thương vụ này gây bất ngờ khi tiền đạo sinh năm 1998 không có phong độ tốt ở mùa giải trước.

Trên trang chủ, đội bóng ngành công an khẳng định đây là sự bổ sung mang tính chiến lược cho hàng công. “Đinh Thanh Bình được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh tấn công cho CLB Công an Hà Nội tại các đấu trường trong nước và quốc tế”, thông báo nêu rõ.

Tiền đạo Đinh Thanh Bình chính thức cập bến CLB CAHN. (Ảnh: CLB CAHN)

Tiền đạo 28 tuổi từng thi đấu cho CLB Công an TP.HCM ở giai đoạn hai V-League 2025/26 theo dạng cho mượn từ Ninh Bình. Tuy nhiên, Đinh Thanh Bình trải qua quãng thời gian đáng quên khi không ghi được bàn nào sau 12 lần ra sân.

Dù vậy, ban lãnh đạo CAHN vẫn đặt niềm tin vào kinh nghiệm và khả năng của Thanh Bình. Chân sút này từng ghi dấu ấn ở các cấp độ đội tuyển và được đánh giá cao ở khả năng tì đè, chơi bóng lì lợm.

Trước đó, CAHN đã liên tiếp chiêu mộ nhiều tân binh chất lượng nhằm tăng cường lực lượng. Những cái tên đáng chú ý gồm tiền đạo David Henen, tiền vệ Damia Sabater và thủ môn Y Êli Niê.

Song song với việc mua sắm, đội bóng ngành công an cũng gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột. Đây được xem là bước đi nhằm đảm bảo chiều sâu đội hình cho mùa giải 2026/27.

Không dừng lại ở đó, CAHN được cho là đang theo đuổi thêm hậu vệ Nando Pijnaker. Cầu thủ này vừa cùng ĐT New Zealand tham dự World Cup 2026 và được đánh giá cao về chuyên môn.