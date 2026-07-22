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Ngoại binh của Đồng Nai đắt giá nhất V-League 2026/2027

Thứ Tư, 07:00, 22/07/2026
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VOV.VN - CLB Đồng Nai chiêu mộ cầu thủ đắt giá nhất V-League, quyết tâm tạo dấu ấn ở mùa giải mới.

CLB Đồng Nai gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức công bố 8 tân binh trước thềm V-League 2026/2027, trong đó nổi bật là Andrei Ivan và Andrija Majdevac - hai ngoại binh đang sở hữu mức định giá cao nhất giải đấu theo chuyên trang Transfermarkt.

Đáng chú ý, Andrei Ivan được định giá 800.000 euro, trở thành cầu thủ đắt giá nhất V-League 2026/2027. Xếp ngay sau là đồng đội mới Andrija Majdevac với mức định giá 750.000 euro, giúp Đồng Nai sở hữu hai trong số những ngoại binh có giá trị chuyển nhượng cao nhất giải đấu.

ngoai binh cua Dong nai dat gia nhat v-league 2026 2027 hinh anh 1
Andrei Ivan và Andrija Majdevac là hai cầu thủ đắt giá nhất V-League 2026/2027 tính đến thời điểm hiện tại.

Andrei Ivan là tuyển thủ quốc gia Romania, từng khoác áo Universitatea Craiova, Rapid Wien và Panserraikos. Trong màu áo Universitatea Craiova, tiền đạo sinh năm 1997 ghi 72 bàn thắng và có 38 pha kiến tạo, góp công giúp đội bóng giành Cúp Quốc gia và Siêu cúp Romania. Mùa giải 2025/2026, anh ra sân 32 trận cho Panserraikos tại giải VĐQG Hy Lạp, ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo.

Trong khi đó, Andrija Majdevac từng khoác áo U18 Serbia và có kinh nghiệm thi đấu tại Serbia, Hy Lạp và Hungary. Mùa giải vừa qua, tiền đạo này thi đấu 29 trận cho Napredak trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn thắng và thực hiện 2 đường kiến tạo.

Ngoài hai chân sút kể trên, Đồng Nai còn chiêu mộ thêm hai ngoại binh và bốn cầu thủ nội giàu kinh nghiệm nhằm tăng chiều sâu đội hình. Tổng cộng, đội bóng đã mang về ba ngoại binh người Serbia, một ngoại binh Romania cùng bốn nội binh để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi V-League.

Việc mạnh tay đầu tư lực lượng, đặc biệt là sở hữu hai cầu thủ được định giá cao nhất V-League, cho thấy tham vọng lớn của Đồng Nai. Đội bóng không chỉ hướng tới mục tiêu trụ hạng mà còn kỳ vọng tạo nên bất ngờ ở mùa giải 2026/2027.

Trí Minh/VOV.VN
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