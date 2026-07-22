Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định ký trung vệ từng đá cho PSG

Nam Định đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng V-League 2026/2027. Trong thông báo mới nhất, đội bóng thành Nam đã chiêu mộ thành công trung vệ Félix Eboa Eboa trưởng thành từ lò đào tạo của PSG.

Félix Eboa Eboa sinh năm 1997, mang hai quốc tịch Pháp và Cameroon, sở hữu chiều cao 1,86 m và thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của PSG trước khi khoác áo đội trẻ, đội B của PSG và sau đó gia nhập EA Guingamp, đội từng thi đấu tại Ligue 1.

Nam Định tiếp tục nâng cấp đội hình bằng việc chiêu mộ trung vệ Félix Eboa Eboa.

Sở hữu thể hình lý tưởng, lối chơi mạnh mẽ cùng khả năng tranh chấp tốt, Eboa Eboa được kỳ vọng sẽ tăng cường chất lượng cho hàng phòng ngự của Nam Định trong hành trình chinh phục ngôi vương V-League cũng như chinh chiến ở các đấu trường khác ở mùa giải 2026/2027.

Bên cạnh tân binh người Pháp gốc Cameroon, Nam Định còn gây chú ý khi chiêu mộ thành công tiền đạo Phạm Tuấn Hải từ Hà Nội FC. Một bản hợp đồng đáng chú ý khác của Nam Định là hậu vệ Việt kiều Mỹ Reece Minh Kai.

Cầu thủ sinh năm 2004 thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, trưởng thành từ học viện Schalke 04 (Đức) và từng khoác áo AFC Eskilstuna của Thụy Điển. Với nền tảng được đào tạo tại châu Âu, Reece Minh Kai được kỳ vọng sẽ mang đến sức trẻ và sự cạnh tranh cho hành lang cánh phải của đội bóng thành Nam.

Ở chiều ngược lại, đội bóng thành Nam đã chia tay cầu thủ Việt kiều Kevin Pham Ba và ngoại binh Arnaud Lusamba để cân đối lực lượng.