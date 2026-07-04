Chuyển nhượng V-League hôm nay 4/7: Ninh Bình FC đón hai ngoại binh

Chuyển nhượng V League hôm nay 4/7 được người hâm mộ quan tâm khi đội bóng giàu tham vọng Ninh Bình FC có thêm hai sự bổ sung đáng chú ý. Bộ đôi ngoại binh người Brazil là trung vệ Lucas Turci và tiền vệ Marciel Silva chính thức gia nhập Ninh Bình FC.

Marciel Silva gia nhập Ninh Bình FC (Ảnh: Ninh Bình FC)

Sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m92, Lucas Turci có khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng kinh nghiệm thi đấu tại nhiều môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Mùa trước, Lucas Turci thi đấu khá ấn tượng trong màu áo PVF-CAND với 13 trận ra sân.

Trong khi đó, Marciel Silva được đánh giá cao bởi tư duy chiến thuật, khả năng điều tiết lối chơi và sự cơ động nơi tuyến giữa. Sau hai mùa khoác áo HAGL, Marciel Silva được đánh giá là trụ cột ở khu trung tuyến của đội bóng phố núi.

Với việc đã thể hiện được mình tại V-League, cả Lucas Turci và Marciel Silva được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hoà nhập trong màu áo Ninh Bình. Việc bổ sung thêm hai ngoại binh cũng cho thấy tham vọng của Ninh Bình FC trong mùa giải tới.

Trong mùa giải 2025/26, Ninh Bình FC dù mới lên hạng nhưng đã giành được những thành tích đáng nể. Ninh Bình FC đứng thứ ba tại V-League, cũng như vị trí á quân Cúp Quốc gia.