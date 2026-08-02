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Chuyển nhượng V-League: CLB CA TP.HCM ra mắt trung vệ người Hà Lan và Việt kiều Bỉ

Chủ Nhật, 14:00, 02/08/2026
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VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM ra mắt trung vệ người người Hà Lan - Dirk Abels và hậu vệ Việt kiều Bỉ - Lenn-Minh Tran.

CLB CA TP.HCM chính thức công bố ba tân binh nhằm chuẩn bị cho mùa giải V-League 2026/27. Những cái tên được giới thiệu gồm trung vệ Dirk Abels, hậu vệ Việt kiều Lenn-Minh Tran và thủ môn Phan Văn Biểu.

chuyen nhuong v-league clb ca tp.hcm ra mat trung ve nguoi ha lan va viet kieu bi hinh anh 1
CLB CA TP.HCM ra mắt 3 tân binh trước thềm mùa giải V-League 2026/27. (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Dirk Abels sinh năm 1997 tại Hà Lan và trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng PSV Eindhoven. Dù không có nhiều cơ hội ở đội một, Abels tích lũy kinh nghiệm qua các CLB như Sparta Rotterdam và Grasshopper.

Sở hữu chiều cao 1m86 cùng thể hình lý tưởng, Abels có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí phòng ngự. Ngoài trung vệ, cầu thủ này còn đảm nhiệm tốt vai trò hậu vệ phải hoặc tiền vệ phòng ngự khi cần thiết.

Theo thống kê, Abels đã có tổng cộng 376 lần ra sân ở các cấp độ khác nhau trong sự nghiệp. Abels đóng góp 14 bàn thắng và 17 kiến tạo cho các CLB, cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công đáng chú ý.

Bên cạnh đó, Lenn-Minh Tran được đánh giá là gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Hậu vệ sinh năm 2007 có cha là người Việt Nam và mẹ là người Bỉ, trưởng thành từ học viện Genk.

Sau quá trình đào tạo tại Bỉ, Lenn-Minh Tran chuyển sang thi đấu cho MVV Maastricht ở giải hạng Nhất Hà Lan. Mùa giải vừa qua, Lenn-Minh Tran có 32 lần ra sân, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường bóng đá châu Âu.

Cầu thủ 19 tuổi sở hữu tốc độ tốt, nền tảng kỹ thuật bài bản và tư duy chiến thuật hiện đại. Lenn-Minh Tran có thể thi đấu ở cả hai cánh, mang đến nhiều phương án cho hàng thủ CA TP.HCM.

Ở vị trí thủ môn, Phan Văn Biểu được kỳ vọng tạo ra sự cạnh tranh cần thiết. Thủ thành sinh năm 1998 từng khoác áo U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 và có kinh nghiệm thi đấu tại V-League.

Trưởng thành từ hệ thống đào tạo của PVF và CLB Đà Nẵng, Văn Biểu được đánh giá cao ở phản xạ và sự ổn định. Dù chủ yếu đóng vai trò dự bị, Văn Biểu luôn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp mỗi khi được trao cơ hội.

Sự xuất hiện của ba tân binh giúp CLB CA TP.HCM gia tăng chiều sâu đội hình trước mùa giải mới. Đội bóng kỳ vọng những bổ sung này sẽ mang lại sức cạnh tranh lớn hơn tại V-League 2026/27.

PV/VOV.VN
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