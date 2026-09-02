Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/9, U17 PVF sẽ có trận ra quân tại giải giao hữu K League Asian 2026 diễn ra ở Hàn Quốc.

Ảnh: U17 NGC.

Đại diện trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ chạm trán U17 Gyeongnam ở cuộc so tài diễn ra lúc 12h. U17 Gyeongnam với nòng cốt là các cầu thủ của quỹ phát triển bóng đá trẻ Gyeongnam sẽ là đối thủ hứa hẹn không dễ chơi với U17 PVF.

Quỹ phát triển bóng đá trẻ Gyeongnam ra đời năm 2020, với mục tiêu hỗ trợ các đội bóng trẻ cũng như đào tạo các cầu thủ trẻ trong khu vực trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Gyeongnam cho biết các cầu thủ trẻ của mình sẽ được hiện thực hóa ước mơ lên chuyên nghiệp bằng cách cân bằng giữa bóng đá và học tập.

U17 PVF tham dự giải đấu này với lực lượng vừa vô địch giải giao hữu quốc tế New Generation Cup 2026 diễn ra ở Thái Lan. Đây đều là những thành viên vừa cùng U17 PVF vô địch U17 quốc gia 2026 và nhiều lần được triệu tập lên đội tuyển U17 Việt Nam với những cái tên nổi bật như Xuân Hòa, Anh Hào, Đăng Khoa, Duy Khang, Sỹ Bách, Văn Dương.

Đây cũng là cơ hội để những cầu thủ kể trên tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước khi trở lại với U17 Việt Nam hướng tới sân chơi U17 World Cup 2026 vào cuối năm nay.